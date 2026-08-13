São Gonçalo: agentes da Polícia Civil cumprem mandados em Maricá e São Gonçalo durante investigação sobre contratos de obras em escolas públicas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: agentes da Polícia Civil cumprem mandados em Maricá e São Gonçalo durante investigação sobre contratos de obras em escolas públicasReprodução/Internet

Publicado 13/08/2026 11:24





Ao todo, foram expedidos 20 mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo. No estado fluminense, as diligências também acontecem em Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Angra dos Reis, Mangaratiba e na capital, nos bairros do Andaraí e Centro. A operação é conduzida pela Delegacia Fazendária (Delfaz), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).



Segundo a Polícia Civil, os investigadores identificaram indícios de que alguns processos de contratação podem ter sido direcionados para beneficiar determinadas empresas. A apuração também aponta uma possível participação de um ex-diretor regional na indicação de empresas que posteriormente teriam sido favorecidas nos procedimentos de contratação.



Polícia busca documentos e equipamentos

São Gonçalo - A cidade está entre os municípios onde a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (13), durante a primeira fase da Operação Sarasvati. A ação investiga suspeitas de fraude na contratação de empresas para a realização de obras em escolas públicas.Ao todo, foram expedidos 20 mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo. No estado fluminense, as diligências também acontecem em Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Angra dos Reis, Mangaratiba e na capital, nos bairros do Andaraí e Centro. A operação é conduzida pela Delegacia Fazendária (Delfaz), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).Segundo a Polícia Civil, os investigadores identificaram indícios de que alguns processos de contratação podem ter sido direcionados para beneficiar determinadas empresas. A apuração também aponta uma possível participação de um ex-diretor regional na indicação de empresas que posteriormente teriam sido favorecidas nos procedimentos de contratação.

Os mandados são cumpridos em empresas investigadas e em imóveis ligados aos seus sócios. Os agentes procuram documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos contratos analisados. Durante a investigação, a Polícia Civil identificou situações consideradas suspeitas na execução das obras. Em alguns casos, segundo os investigadores, serviços teriam sido realizados sem que os gestores das escolas tivessem solicitado as intervenções. Em outras situações, havia pedidos para determinadas obras, mas as empresas contratadas teriam executado serviços em quantidade significativamente superior à solicitada.



Os documentos e equipamentos recolhidos durante a operação serão analisados pela Polícia Civil. O material deverá auxiliar na apuração de possíveis irregularidades e na identificação da participação de cada envolvido. A análise também poderá orientar as próximas etapas da Operação Sarasvati, incluindo a identificação de novos suspeitos e o aprofundamento das investigações sobre os contratos.



Até o momento, as suspeitas permanecem sob investigação, e os alvos da operação não são considerados culpados antes de eventual decisão judicial definitiva.