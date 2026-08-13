São Gonçalo: agentes da Polícia Civil cumprem mandados em Maricá e São Gonçalo durante investigação sobre contratos de obras em escolas públicasReprodução/Internet
Ao todo, foram expedidos 20 mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo. No estado fluminense, as diligências também acontecem em Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Angra dos Reis, Mangaratiba e na capital, nos bairros do Andaraí e Centro. A operação é conduzida pela Delegacia Fazendária (Delfaz), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).
Segundo a Polícia Civil, os investigadores identificaram indícios de que alguns processos de contratação podem ter sido direcionados para beneficiar determinadas empresas. A apuração também aponta uma possível participação de um ex-diretor regional na indicação de empresas que posteriormente teriam sido favorecidas nos procedimentos de contratação.
Polícia busca documentos e equipamentos
Os documentos e equipamentos recolhidos durante a operação serão analisados pela Polícia Civil. O material deverá auxiliar na apuração de possíveis irregularidades e na identificação da participação de cada envolvido. A análise também poderá orientar as próximas etapas da Operação Sarasvati, incluindo a identificação de novos suspeitos e o aprofundamento das investigações sobre os contratos.
Até o momento, as suspeitas permanecem sob investigação, e os alvos da operação não são considerados culpados antes de eventual decisão judicial definitiva.
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