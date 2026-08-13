São Gonçalo - Quatro adolescentes que estavam cumprindo medidas no sistema socioeducativo fugiram, na tarde desta terça-feira (11), de uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. Segundo o Degase, os jovens participavam de uma atividade esportiva na quadra do Cense quando renderam o agente socioeducativo que acompanhava o grupo e deixaram a unidade.
A equipe de segurança socioeducativa foi acionada imediatamente após a fuga. De acordo com o Degase, o agente envolvido não sofreu ferimentos durante a ocorrência. A Polícia Militar também foi chamada para prestar apoio nas buscas. O caso foi registrado em uma delegacia da região. As circunstâncias que permitiram a saída dos adolescentes ainda serão investigadas. O Degase informou que será realizada uma apuração interna para esclarecer a dinâmica do episódio e verificar possíveis falhas ou responsabilidades. As forças de segurança também atuam na tentativa de localizar os quatro adolescentes.
Cense mantém funcionamento
Apesar da ocorrência, o Degase informou que o Cense de Estrela do Norte continua funcionando normalmente. O órgão declarou que as medidas necessárias serão adotadas após a conclusão da investigação interna sobre a fuga.
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