José Ricardo Silva Ribeiro foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulherTJRJ/Divulgação
Segundo a denúncia do MPRJ, José Ricardo permaneceu por cerca de uma hora em um estacionamento no Centro de Campos aguardando a chegada da ex-mulher. Quando Luanda apareceu, o acusado se aproximou e efetuou os disparos. A vítima estava desarmada e indefesa no momento do ataque.
Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou provas que apontaram para o planejamento do assassinato. Entre elas estavam imagens que mostravam a chegada antecipada do ex-policial ao estacionamento e uma mensagem enviada por ele à filha na véspera do crime, na qual teria manifestado a intenção de matar Luanda.
O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Também foram reconhecidos o motivo torpe, relacionado ao ciúme possessivo do acusado, a emboscada e o recurso que dificultou a defesa da vítima.
A pena foi fixada em 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença considerou ainda a gravidade da conduta pelo fato de José Ricardo ter integrado por décadas os quadros da Polícia Civil e as consequências do crime para os dois filhos do casal.
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