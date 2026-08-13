José Ricardo Silva Ribeiro foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher - TJRJ/Divulgação

José Ricardo Silva Ribeiro foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulherTJRJ/Divulgação

Publicado 13/08/2026 20:48





Segundo a denúncia do MPRJ, José Ricardo permaneceu por cerca de uma hora em um estacionamento no Centro de Campos aguardando a chegada da ex-mulher. Quando Luanda apareceu, o acusado se aproximou e efetuou os disparos. A vítima estava desarmada e indefesa no momento do ataque.



Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou provas que apontaram para o planejamento do assassinato. Entre elas estavam imagens que mostravam a chegada antecipada do ex-policial ao estacionamento e uma mensagem enviada por ele à filha na véspera do crime, na qual teria manifestado a intenção de matar Luanda.



O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Também foram reconhecidos o motivo torpe, relacionado ao ciúme possessivo do acusado, a emboscada e o recurso que dificultou a defesa da vítima.



A pena foi fixada em 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença considerou ainda a gravidade da conduta pelo fato de José Ricardo ter integrado por décadas os quadros da Polícia Civil e as consequências do crime para os dois filhos do casal. Rio - Ex-policial civil, José Ricardo Silva Ribeiro foi condenado a 28 anos de prisão pelo homicídio qualificado da ex-mulher, Luanda Bitencourt Mota Ribeiro, morta a tiros em fevereiro de 2022, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o crime foi planejado pelo réu após o fim do relacionamento e executado em uma emboscada. Luanda chegou a ser socorrida e internada, mas não resistiu aos ferimentos. A condenação foi obtida nesta quarta-feira (12), durante julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes.Segundo a denúncia do MPRJ, José Ricardo permaneceu por cerca de uma hora em um estacionamento no Centro de Campos aguardando a chegada da ex-mulher. Quando Luanda apareceu, o acusado se aproximou e efetuou os disparos. A vítima estava desarmada e indefesa no momento do ataque.Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou provas que apontaram para o planejamento do assassinato. Entre elas estavam imagens que mostravam a chegada antecipada do ex-policial ao estacionamento e uma mensagem enviada por ele à filha na véspera do crime, na qual teria manifestado a intenção de matar Luanda.O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Também foram reconhecidos o motivo torpe, relacionado ao ciúme possessivo do acusado, a emboscada e o recurso que dificultou a defesa da vítima.A pena foi fixada em 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença considerou ainda a gravidade da conduta pelo fato de José Ricardo ter integrado por décadas os quadros da Polícia Civil e as consequências do crime para os dois filhos do casal.

A reportagem O DIA não localizou a defesa do ex-policial. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna