Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) - Divulgação / Polícia Civil

Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/08/2026 18:44 | Atualizado 13/08/2026 18:45

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (13), uma mulher suspeita de comercializar cigarros eletrônicos, os chamados "vapes" pela internet e realizar entregas por aplicativos. A ação ocorreu em São Cristóvão, na Zona Norte.