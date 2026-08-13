Todos os ramais foram afetados pela falta de energia - X (antigo Twitter)/Reprodução

Todos os ramais foram afetados pela falta de energiaX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 13/08/2026 19:18

Rio — Uma queda de energia afetou a circulação dos trens no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira (13). Segundo a concessionária TrensRJ , a ocorrência foi registrada por volta das 18h15 e atingiu os ramais de Saracuruna, Belford Roxo e Deodoro.

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Passageiros relatam trens parados e sem energia. Queda de luz afetou ramais e pessoas andaram no meio dos trilhos



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/Xikfoeztqq — Jornal O Dia (@jornalodia) August 13, 2026