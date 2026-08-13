Todos os ramais foram afetados pela falta de energiaX (antigo Twitter)/Reprodução

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio — Uma queda de energia afetou a circulação dos trens no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira (13). Segundo a concessionária TrensRJ, a ocorrência foi registrada por volta das 18h15 e atingiu os ramais de Saracuruna, Belford Roxo e Deodoro. 
Veja o vídeo
LEIA MAIS: Sargento da PM é presa após agredir e cortar cabelo da filha com faca

A circulação ficou temporariamente suspensa enquanto os trens aguardavam uma nova ordem para seguir viagem. Passageiros relataram longas paradas e dificuldades dentro das composições, que ficaram sem iluminação e ar-condicionado. Alguns tiveram que andar pelos trilhos. Estações ficaram lotadas. 

Nas redes sociais, usuários também reclamaram da falta de informações durante a interrupção. Um passageiro afirmou que uma composição ficou parada na altura da Cidade Nova, no sentido Saracuruna. 

Outro relato apontou problemas na região de Gramacho. Segundo o passageiro, o trem permanecia parado após sair da Central do Brasil, enquanto o ar-condicionado estava desligado. O calor teria provocado mal-estar em parte dos usuários. Também houve relatos de pessoas que permaneceram cerca de 40 minutos dentro das estações e composições afetadas.

Procurada pela reportagem de O DIA, a TrensRJ informou que o funcionamento dos ramais começou a ser normalizado às 18h56. A concessionária informou que os passageiros foram comunicados sobre a situação por meio de seus canais oficiais. Até o momento, a empresa não informou a causa da queda de energia