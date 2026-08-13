As homenagens de despedida ao pastor serão realizadas nesta sexta-feira (14) - Reprodução/ Redes Sociais

As homenagens de despedida ao pastor serão realizadas nesta sexta-feira (14)Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 13/08/2026 20:37



Rio - O cantor gospel e pastor Marquinhos Menezes faleceu nesta quinta-feira (13), após travar uma batalha de dois anos contra um câncer no estômago. Ele liderava a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e estava internado em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, desde o início de agosto. A morte foi confirmada nas redes sociais por sua esposa, com quem deixa uma filha. As homenagens de despedida e a cremação acontecem nesta sexta-feira (14), na capital fluminense.

A notícia do falecimento foi divulgada por sua esposa, a também pastora Lilian Azevedo.



"Meu amor foi um guerreiro que lutou bravamente até ser promovido… como ele orou dias antes de partir, o céu é o melhor prêmio. Nos encontraremos na eternidade", publicou.



Pouco antes da confirmação da morte, Lilian havia compartilhado imagens de fiéis reunidos na entrada do hospital realizando uma corrente de orações.



Em nota oficial de pesar, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo lamentou a perda:



"Pr. Marquinhos deixa entre nós um legado de fé, amor por Deus, dedicação à Sua obra e cuidado com pessoas. Sua vida e seu ministério permanecerão para sempre na memória e no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Foi um pastor profundamente amado por sua igreja e amou a todos com a mesma dedicação.

"Cremos que, para aqueles que estão em Cristo, a despedida não é o fim. Ele foi curado para a eternidade. Permanecemos firmados na esperança do Céu e na certeza de que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Que o Espírito Santo console sua família, seus amigos e toda a igreja neste momento."



Velório e Cremação



As homenagens de despedida ao pastor serão realizadas nesta sexta-feira (14), com velório a partir das 11h na Capela B Premium, e cerimônia de cremação no Crematório São Francisco Xavier, localizado no Caju, Zona Portuária do Rio.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna