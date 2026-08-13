As homenagens de despedida ao pastor serão realizadas nesta sexta-feira (14)Reprodução/ Redes Sociais
"Meu amor foi um guerreiro que lutou bravamente até ser promovido… como ele orou dias antes de partir, o céu é o melhor prêmio. Nos encontraremos na eternidade", publicou.
Pouco antes da confirmação da morte, Lilian havia compartilhado imagens de fiéis reunidos na entrada do hospital realizando uma corrente de orações.
Em nota oficial de pesar, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo lamentou a perda:
"Pr. Marquinhos deixa entre nós um legado de fé, amor por Deus, dedicação à Sua obra e cuidado com pessoas. Sua vida e seu ministério permanecerão para sempre na memória e no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Foi um pastor profundamente amado por sua igreja e amou a todos com a mesma dedicação.
Velório e Cremação
As homenagens de despedida ao pastor serão realizadas nesta sexta-feira (14), com velório a partir das 11h na Capela B Premium, e cerimônia de cremação no Crematório São Francisco Xavier, localizado no Caju, Zona Portuária do Rio.
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