Adolescente foi apreendido em Monjolos, São Gonçalo, durante investigação sobre a morte de Patrick Divulgação PMRJ
A apuração sobre o crime foi conduzida em um inquérito principal sobre os autores do homicídio. Posteriormente, o procedimento foi desmembrado pela especializada para apurar especificamente a conduta de menores de idade no caso.
O mandado de busca e apreensão contra o jovem foi cumprido por agentes da especializada na manhã desta quinta-feira. Os policiais o conduziram para a aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele permanece à disposição da Justiça.
Relembre o caso
Em abril deste ano, Márcio Machado Mattos, conhecido como “Calabreso”, foi preso suspeito de envolvimento no crime. Segundo a polícia, ele teria conduzido a vítima até o local das agressões. Já em maio, uma mulher identificada como Bruna, mãe do menor apreendido nesta quinta-feira, também acabou presa, acusada de participar do homicídio.
As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais autores do assassinato de Patrick.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.