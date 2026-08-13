Adolescente foi apreendido em Monjolos, São Gonçalo, durante investigação sobre a morte de Patrick - Divulgação PMRJ

Adolescente foi apreendido em Monjolos, São Gonçalo, durante investigação sobre a morte de Patrick Divulgação PMRJ

Publicado 13/08/2026 20:58

Rio - Um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira (13) , no bairro Monjolos, em São Gonçalo, por envolvimento na morte de Patrick Lopes Vieira, ocorrida em fevereiro deste ano na comunidade Nova Grécia. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o jovem teve papel decisivo ao contatar traficantes e atrair a vítima para o chamado “tribunal do tráfico”, onde Patrick foi espancado até a morte.

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A apuração sobre o crime foi conduzida em um inquérito principal sobre os autores do homicídio. Posteriormente, o procedimento foi desmembrado pela especializada para apurar especificamente a conduta de menores de idade no caso.



O mandado de busca e apreensão contra o jovem foi cumprido por agentes da especializada na manhã desta quinta-feira. Os policiais o conduziram para a aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele permanece à disposição da Justiça.



Relembre o caso

A apuração sobre o crime foi conduzida em um inquérito principal sobre os autores do homicídio. Posteriormente, o procedimento foi desmembrado pela especializada para apurar especificamente a conduta de menores de idade no caso.O mandado de busca e apreensão contra o jovem foi cumprido por agentes da especializada na manhã desta quinta-feira. Os policiais o conduziram para a aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele permanece à disposição da Justiça.

O homicídio ocorreu no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, Patrick Lopes Vieira caiu em uma emboscada na comunidade Nova Grécia e foi entregue a criminosos da região, que o submeteram ao chamado "tribunal do tráfico". Ele foi espancado até a morte.



Em abril deste ano, Márcio Machado Mattos, conhecido como “Calabreso”, foi preso suspeito de envolvimento no crime. Segundo a polícia, ele teria conduzido a vítima até o local das agressões. Já em maio, uma mulher identificada como Bruna, mãe do menor apreendido nesta quinta-feira, também acabou presa, acusada de participar do homicídio.



As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais autores do assassinato de Patrick.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna