Na embalagem da cocaína, a imagem do icônico traficante colombiano Pablo Escobar - Divulgação/PF

Na embalagem da cocaína, a imagem do icônico traficante colombiano Pablo EscobarDivulgação/PF

Publicado 13/08/2026 21:41 | Atualizado 13/08/2026 21:42

fotogaleria

De acordo com a investigação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, conduzia um veículo que foi alvo de fiscalização de agentes da Delegacia da Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE). Durante a vistoria, os policiais encontraram a droga escondida em um compartimento oculto atrás do porta-luvas, no painel do automóvel. No pacote que embalava a cocaína constava a foto do conhecido narco-traficante colombiano, Pablo Escobar, morto em 1993.Além do entorpecente, os agentes apreenderam sete munições de calibre 32 que estavam no assoalho do carro.Segundo informações levantadas pela Polícia Federal, a carga teria saído do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e seria entregue em Macaé, município considerado estratégico para o tráfico devido à intensa circulação de pessoas e à atividade econômica ligada ao setor de petróleo.Após a apreensão, o motorista foi conduzido para a unidade da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional estadual e permanecerá à disposição da Justiça.O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido, conforme prevê a legislação vigente.