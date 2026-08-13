Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
PRF e PF apreendem 52 kg de cocaína a caminho de Macaé
Dois homens foram presos na RJ-106 após agentes encontrarem a droga escondida em um compartimento oculto no banco traseiro
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Cães do BAC localizam drogas escondidas em terreno baldio em Macaé
Ação ocorreu na comunidade da Linha durante patrulhamento de apoio ao 32º BPM; ninguém foi preso
Rua da Cancela Preta terá interdição noturna para obra de esgoto
Intervenção começa nesta sexta-feira e terá nova etapa na próxima semana; motoristas devem ficar atentos à sinalização
Macaé debate hoje e na próxima semana o futuro da cidade até 2036
Revisão do Plano Diretor entra em nova rodada de discussões; Câmara também terá audiência sobre violência contra a mulher
Parque Aeroporto terá 2,5 km de obras e novos espaços de convivência
Projeto prevê requalificação de ruas, canteiros, acessibilidade, paisagismo, ciclovia, academia e áreas de estar no bairro
Macaé avança no SAEB e Sana tem 2ª melhor média do Estado
Rede municipal sobe de 5,8 para 5,9 nos anos iniciais; Colégio Municipal do Sana chega a 8,7 e lidera entre as escolas de Macaé
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