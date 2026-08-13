Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículo - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 13/08/2026 11:24

Macaé - Um compartimento escondido no banco traseiro de um carro levou policiais a uma carga de 52 quilos de cocaína durante uma fiscalização na RJ-106. A apreensão ocorreu na noite de quarta-feira (12), em uma Um compartimento escondido no banco traseiro de um carro levou policiais a uma carga de 52 quilos de cocaína durante uma fiscalização na RJ-106. A apreensão ocorreu na noite de quarta-feira (12), em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal que terminou com dois homens presos.

A dupla estava em um veículo quando foi abordada pelos agentes. Durante a fiscalização, os policiais perceberam sinais de nervosismo nos ocupantes e decidiram realizar uma busca mais detalhada no automóvel.

A inspeção revelou um fundo falso instalado no banco traseiro. Dentro do compartimento, os agentes encontraram a carga de cocaína, que estava escondida para dificultar a localização durante uma eventual fiscalização.

Os dois suspeitos são moradores do Rio de Janeiro. Aos policiais, eles informaram que seguiam em direção a Macaé quando foram abordados na rodovia.

A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos de polícia judiciária. Os dois homens permaneceram à disposição da Justiça, enquanto a droga e o veículo foram apresentados às autoridades responsáveis pela investigação.

A apreensão retira de circulação uma quantidade expressiva de cocaína e reforça o trabalho integrado entre as forças federais no combate ao transporte de drogas pelas rodovias que cortam o estado.

Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículo Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

