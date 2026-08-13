Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

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Douglas Smmithy
Macaé - Um compartimento escondido no banco traseiro de um carro levou policiais a uma carga de 52 quilos de cocaína durante uma fiscalização na RJ-106. A apreensão ocorreu na noite de quarta-feira (12), em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal que terminou com dois homens presos.
A dupla estava em um veículo quando foi abordada pelos agentes. Durante a fiscalização, os policiais perceberam sinais de nervosismo nos ocupantes e decidiram realizar uma busca mais detalhada no automóvel.
A inspeção revelou um fundo falso instalado no banco traseiro. Dentro do compartimento, os agentes encontraram a carga de cocaína, que estava escondida para dificultar a localização durante uma eventual fiscalização.
Os dois suspeitos são moradores do Rio de Janeiro. Aos policiais, eles informaram que seguiam em direção a Macaé quando foram abordados na rodovia.
A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos de polícia judiciária. Os dois homens permaneceram à disposição da Justiça, enquanto a droga e o veículo foram apresentados às autoridades responsáveis pela investigação.
A apreensão retira de circulação uma quantidade expressiva de cocaína e reforça o trabalho integrado entre as forças federais no combate ao transporte de drogas pelas rodovias que cortam o estado.
Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículo - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

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Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículo
Agentes localizaram 52 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no banco traseiro do veículo