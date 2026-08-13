Cães Marley e Isis localizaram o material entorpecente escondido em um terreno baldio durante a operação - Foto: Divulgação

Cães Marley e Isis localizaram o material entorpecente escondido em um terreno baldio durante a operaçãoFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 11:16

Macaé - O faro dos cães Marley e Isis ajudou a Polícia Militar a encontrar uma quantidade significativa de drogas escondida em um terreno baldio na comunidade da Linha, em Macaé. A apreensão ocorreu durante O faro dos cães Marley e Isis ajudou a Polícia Militar a encontrar uma quantidade significativa de drogas escondida em um terreno baldio na comunidade da Linha, em Macaé. A apreensão ocorreu durante uma ação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) , realizada na quarta-feira (12), em apoio ao 32º BPM.

Os policiais da equipe Bravo, da 2ª Companhia, cumpriam as diretrizes do Comando de Operações Especiais (COE) quando iniciaram o patrulhamento e o vasculhamento de pontos da comunidade apontados como área de atuação do 32º BPM.

Durante a busca no terreno, os cães localizaram o material que estava escondido no local. Ao todo, foram recolhidas 60 tiras de maconha avaliadas em R$ 30 cada, 101 trouxinhas de maconha com valor estimado de R$ 20 cada, além de 43 pinos de cocaína de R$ 20, 17 pinos de R$ 30 e outros 30 pinos avaliados em R$ 10 cada.

Também foram encontradas 25 pedras de crack, com valor estimado de R$ 10 cada.

Segundo a Polícia Militar, ninguém foi localizado ou preso durante a ação. O material foi recolhido e apresentado pelos agentes na 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como tráfico ilícito de drogas.

A corporação estima que a apreensão tenha provocado um prejuízo de R$ 5.740 ao tráfico, considerando os valores atribuídos aos entorpecentes encontrados.

A ocorrência reforça o papel do trabalho com cães nas operações de busca em áreas onde drogas podem ser escondidas em terrenos, matas e outros pontos de difícil localização. Após a apresentação do material na delegacia, caberá à Polícia Civil dar continuidade aos procedimentos de investigação.