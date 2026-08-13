Cães Marley e Isis localizaram o material entorpecente escondido em um terreno baldio durante a operaçãoFoto: Divulgação
Cães do BAC localizam drogas escondidas em terreno baldio em Macaé
Ação ocorreu na comunidade da Linha durante patrulhamento de apoio ao 32º BPM; ninguém foi preso
Cães do BAC localizam drogas escondidas em terreno baldio em Macaé
Ação ocorreu na comunidade da Linha durante patrulhamento de apoio ao 32º BPM; ninguém foi preso
Rua da Cancela Preta terá interdição noturna para obra de esgoto
Intervenção começa nesta sexta-feira e terá nova etapa na próxima semana; motoristas devem ficar atentos à sinalização
Macaé debate hoje e na próxima semana o futuro da cidade até 2036
Revisão do Plano Diretor entra em nova rodada de discussões; Câmara também terá audiência sobre violência contra a mulher
Parque Aeroporto terá 2,5 km de obras e novos espaços de convivência
Projeto prevê requalificação de ruas, canteiros, acessibilidade, paisagismo, ciclovia, academia e áreas de estar no bairro
Macaé avança no SAEB e Sana tem 2ª melhor média do Estado
Rede municipal sobe de 5,8 para 5,9 nos anos iniciais; Colégio Municipal do Sana chega a 8,7 e lidera entre as escolas de Macaé
Macaé permite que pets sejam sepultados nos jazigos de seus tutores
Lei municipal autoriza enterro de cães e gatos em cemitérios públicos e privados e transforma despedida de animais em um gesto de afeto e memória
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.