Colégio Municipal do Sana é o 2º melhor do Estado no SAEB e lidera em Macaé - Foto: Reprodução da Internet

Colégio Municipal do Sana é o 2º melhor do Estado no SAEB e lidera em MacaéFoto: Reprodução da Internet

Publicado 12/08/2026 12:03

Macaé - Os números do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, colocaram o desempenho dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Os números do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, colocaram o desempenho dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal de Macaé em uma trajetória de crescimento . Das 44 escolas com médias publicadas na avaliação, 28 apresentaram evolução em relação ao resultado anterior, o equivalente a 63,6% das unidades analisadas.

A média geral da rede também avançou. O índice passou de 5,8 para 5,9, resultado que reúne o desempenho das escolas avaliadas e oferece um retrato do aprendizado dos estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O maior destaque da avaliação ficou com o Colégio Municipal do Sana. A unidade passou de 8,3 para 8,7 e alcançou a maior média entre as escolas de Macaé. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Educação, o resultado também coloca o colégio na segunda posição entre as melhores médias de todo o Estado do Rio de Janeiro.

A evolução de quatro décimos chama atenção porque coloca o Colégio Municipal do Sana entre os principais desempenhos da educação pública fluminense. O resultado representa ainda uma melhora em relação à própria marca anterior da unidade e reforça o desempenho alcançado pela escola na avaliação.

Outro avanço expressivo ocorreu na Escola Municipal Dolores Garcia Rodriguez, cuja média subiu de 7,6 para 8,1. A unidade apresentou crescimento de meio ponto e aparece entre os destaques da rede nos anos iniciais.

O CEM Raul Veiga também registrou evolução importante. Nos anos iniciais, a escola passou de 6,4 para 7,0. Já o CEM Coquinho avançou de 5,5 para 6,5, com aumento de um ponto na média.

Os resultados mostram que o crescimento não ficou concentrado em uma única unidade. A análise dos dados indica uma movimentação positiva em diferentes escolas da rede, com 28 das 44 unidades apresentando médias superiores às registradas na avaliação anterior.

O desempenho das escolas de tempo integral também merece atenção. Segundo a análise da Secretaria Municipal de Educação, praticamente todas as unidades que funcionam nesse modelo apresentaram crescimento nas médias dos anos iniciais.

O resultado coloca em evidência o papel do acompanhamento pedagógico, da organização das rotinas escolares e das estratégias adotadas para ampliar o tempo e as oportunidades de aprendizagem. A avaliação, no entanto, não se resume a uma nota: os dados servem como instrumento para identificar avanços, desafios e experiências que podem contribuir para o planejamento educacional.

Anos finais exigem novas estratégias

Se nos anos iniciais os números apontam uma evolução da rede, os anos finais do Ensino Fundamental apresentam um cenário que exige atenção específica. A média geral passou de 4,6 para 4,5, uma variação negativa de um décimo.

O resultado não significa que todas as escolas tiveram queda. Algumas unidades apresentaram avanços relevantes e mostram que existem experiências positivas também nessa etapa da educação.

O CEM Raul Veiga, por exemplo, teve uma evolução expressiva nos anos finais, passando de 4,7 para 5,9. O crescimento de 1,2 ponto coloca a unidade entre os principais destaques dessa etapa.

O CM Professor Maria Letícia Santos Carvalho também apresentou avanço, com a média passando de 4,9 para 5,3.

A diferença entre os resultados dos anos iniciais e finais ajuda a orientar o próximo passo da rede. Enquanto os primeiros anos apresentam crescimento em grande parte das escolas, os anos finais passam a receber atenção especial no planejamento de novas estratégias para fortalecer a aprendizagem.

Mais do que uma fotografia da educação

Os resultados do SAEB funcionam como uma espécie de retrato do desempenho dos estudantes e ajudam as redes de ensino a compreender onde estão os avanços e quais pontos precisam de maior atenção. Por isso, a leitura dos números exige uma análise que vá além da média geral.

Em Macaé, o fato de 28 das 44 escolas avaliadas apresentarem crescimento nos anos iniciais revela um movimento positivo. Ao mesmo tempo, os resultados dos anos finais apontam para a necessidade de ações específicas capazes de enfrentar os desafios dessa etapa.

Para o secretário municipal de Educação, Matias Mendes, os números precisam ser observados dentro desse contexto mais amplo.

“Ter 28 das 44 escolas apresentando crescimento nos anos iniciais é muito significativo. E ter o Colégio Municipal do Sana com 8,7, em primeiro lugar em Macaé e com a segunda melhor média do Estado, é motivo de muito orgulho para toda a nossa rede. Esse resultado mostra a força do trabalho realizado por professores, gestores, equipes pedagógicas, estudantes e famílias. Nosso papel agora é reconhecer essas boas experiências, entender o que está dando certo e fortalecer esse trabalho em toda a rede”, afirmou.

A partir dos dados, a Secretaria Municipal de Educação pretende utilizar os resultados como ferramenta de diagnóstico e planejamento. A proposta é identificar práticas que apresentaram bons resultados, acompanhar o desempenho das unidades e direcionar ações para os pontos que ainda precisam avançar.

O desempenho do Colégio Municipal do Sana, a evolução de escolas como Dolores Garcia Rodriguez, CEM Raul Veiga e CEM Coquinho e o crescimento observado em grande parte da rede formam um conjunto de indicadores que ajuda a contar uma história mais ampla sobre a educação municipal.

Ao mesmo tempo, os números dos anos finais lembram que os desafios permanecem. O resultado do SAEB não encerra a discussão sobre qualidade da educação, mas abre novos caminhos para que escolas, profissionais, estudantes e famílias possam compreender melhor o cenário e buscar avanços.

Em meio aos números, uma marca se destaca: 63,6% das escolas com médias publicadas cresceram nos anos iniciais. Para uma rede com dezenas de unidades e milhares de estudantes, o dado representa mais do que uma estatística. É um sinal de que experiências que funcionam podem ser identificadas, compartilhadas e transformadas em novas estratégias para melhorar a aprendizagem em toda a rede.