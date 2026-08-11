Cozinha Show será uma das novidades do Festival Nordestino, com chefs, barista e mixologista em aulas gratuitas abertas ao público - Foto: Ilustração

Cozinha Show será uma das novidades do Festival Nordestino, com chefs, barista e mixologista em aulas gratuitas abertas ao públicoFoto: Ilustração

Publicado 11/08/2026 17:55

Macaé - No Lagomar, o cheiro da comida promete contar uma história antes mesmo do primeiro prato chegar à mesa. A nova edição do No Lagomar, o cheiro da comida promete contar uma história antes mesmo do primeiro prato chegar à mesa. A nova edição do Festival Nordestino , que começa nesta quinta-feira, dia 13, chega a Macaé com uma atração inédita: a Cozinha Show, espaço que reunirá chefs, barista e mixologista em aulas gratuitas, receitas preparadas ao vivo e degustações para o público. Com entrada franca, o festival segue até domingo, dia 16, e aposta na gastronomia, na música e nas tradições populares para celebrar a cultura nordestina presente no cotidiano da cidade.

A programação começa às 18h na quinta e na sexta-feira. No sábado e no domingo, as atividades têm início às 16h. Durante os quatro dias, moradores e visitantes poderão circular por 30 estandes com pratos típicos, doces, drinks e vinhos, além de acompanhar shows, apresentações de quadrilhas, contações de histórias em cordel e atividades destinadas às crianças.

A Cozinha Show nasce com uma proposta simples e afetiva: transformar o preparo da comida em uma experiência de aprendizado e memória. As receitas serão feitas passo a passo diante do público, com explicações sobre ingredientes, técnicas e costumes ligados à gastronomia brasileira. A programação reúne sabores nordestinos e referências de outras regiões do país, criando uma espécie de encontro entre diferentes sotaques à mesa.

Cozinha Show será uma das novidades do Festival Nordestino, com chefs, barista e mixologista em aulas gratuitas abertas ao público Foto: Divulgação O Lagomar foi escolhido como cenário para essa experiência por concentrar uma expressiva comunidade formada por pessoas vindas de diferentes estados do Nordeste. A comida, nesse contexto, ganha um papel que vai muito além do paladar. É também uma forma de preservar lembranças, aproximar gerações e manter vivas tradições que atravessaram distâncias até chegar a Macaé.

Entre os nomes convidados estão Luiz Renato Martins, proprietário do restaurante Ilhote Sul, em Macaé; Leandro Costa, do Chico Pedra, no Lagomar; Pedro Resende, de Tiradentes, em Minas Gerais, mixologista e sommelier de cachaça do Ilhote Sul; Rosana Campista e Claudia Ferraz, chefs do Picanha do Zé; Joabe Dutra, barista de Macaé; chef Albertini, professora e consultora de gastronomia; e Rafael Pires, chef do Ilhote Sul e vencedor de premiações e concursos ligados à gastronomia.

O público poderá acompanhar receitas como bobó de camarão com farofa de dendê e farinha panko, dadinho de tapioca com carne de sol acebolada e pimenta de cheiro, baião de dois com queijo coalho, vinagrete de caju, cebola roxa e pimenta de cheiro, carne de sol na macaxeira com manteiga de garrafa, paçoca de carne seca e pão de queijo mineiro recheado com carne de panela suína.

A programação também reserva espaço para a coquetelaria e para o universo dos cafés especiais. Entre as experiências está o preparo do drink Beijo de Jambu, além de uma aula sobre cafés do Caparaó, com informações sobre hábitos, cultura e tendências relacionadas à bebida.

Para a secretária de Cultura, Waleska Freire, a proposta da Cozinha Show é aproximar o público das histórias que existem por trás de cada receita.

“Este ano, temos a honra de receber chefs que dedicam seu talento e seu tempo de forma voluntária, movidos por uma paixão genuína: a valorização da nossa cultura gastronômica. Eles sobem ao palco não apenas para ensinar técnicas, mas para compartilhar memórias e segredos que só a cozinha afetiva consegue guardar”, destacou.

A secretária também reforçou que a atração foi pensada para diferentes públicos, desde quem se interessa pela alta gastronomia até quem guarda aquela receita especial aprendida dentro de casa. A ideia é fazer do festival um espaço de encontro entre conhecimento, tradição e convivência.

Para o chef Luiz Renato Martins, cozinhar também é uma maneira de preservar identidade.

“Quando temperamos uma panela, não estamos apenas misturando ingredientes; estamos contando a história dos nossos antepassados, revelando quem somos e de onde viemos. É por isso que a Cozinha Show, que ganha vida dentro do Festival Nordestino, é muito mais do que um espaço de preparo: é um ponto de encontro com a nossa essência”, afirmou.

A Cozinha Show conta com apoio da Italínea e dos restaurantes Ilhote Sul, O Zé Gastronomia e Chico Pedra. O Festival Nordestino é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Macaé, em parceria com a Roger Vilela Produções.

PROGRAMAÇÃO DA COZINHA SHOW

QUINTA-FEIRA, DIA 13

18h: Leandro Costa, chef e proprietário do Chico Pedra, no Lagomar. Aula de bobó de camarão e farofa de dendê com farinha panko.

19h: Pedro Resende, mixologista e sommelier de cachaça do Ilhote Sul, de Macaé. Aula de coquetelaria brasileira com insumos nordestinos, cachaça, jambu e cupuaçu, incluindo o preparo do drink Beijo de Jambu e técnicas para criação de novos sabores.

SEXTA-FEIRA, DIA 14

18h: Joabe Dutra, barista de Macaé. Aula sobre cafés especiais do Caparaó, hábitos, cultura e tendências do café.

20h: Luiz Renato Martins, chef e proprietário do Ilhote Sul, em Macaé. Aula de dadinho de tapioca com carne de sol acebolada e pimenta de cheiro.

SÁBADO, DIA 15

17h: Albertini, chef, professora e consultora de gastronomia. Aula de baião de dois com queijo coalho, vinagrete de caju, cebola roxa e pimenta de cheiro.

18h: Rafael Pires, chef do Ilhote Sul, em Macaé. Aula de pão de queijo mineiro recheado com carne de panela suína. O chef possui participação em festivais gastronômicos nacionais e internacionais e foi vencedor do programa Doce Que Seja Doce, do GNT.

DOMINGO, DIA 16

17h: Claudia Ferraz, chef pernambucana do Picanha do Zé, em Macaé. Aula de carne de sol na macaxeira com manteiga de garrafa e prato Língua de Boi com Rabada.

18h: Rosana Campista, chef do Picanha do Zé, em Macaé. Aula de paçoca de carne seca.