Os convocados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, localizada na Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 466, Centro - foto: Douglas Smmithy

Os convocados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, localizada na Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 466, Centrofoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/08/2026 13:57

Macaé - A aprovação no A aprovação no concurso público ganhou um novo capítulo para candidatos que aguardavam a convocação em Macaé. A lista publicada no Diário Oficial, chama novos concursados para apresentar documentos e avançar nos procedimentos de admissão ao serviço público municipal, com destaque para cargos da Educação e da Procuradoria-Geral do Município.

Pelo Edital nº 01/2024, foram convocados candidatos aprovados para Professor A, Professor C nas áreas de Educação Física, Geografia e Matemática, Professor Orientador Educacional, Professor Orientador Pedagógico e Auxiliar de Serviços Escolares. A apresentação da documentação ocorrerá entre os dias 12 e 14 de agosto, conforme os cronogramas definidos para cada cargo.

A nova convocação também alcança a Procuradoria-Geral do Município. Dois candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital nº 03/2024 foram chamados para apresentar a documentação necessária à admissão. Para esses candidatos, o atendimento está marcado para segunda-feira (10), às 9h, no terceiro andar da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Os convocados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, na Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 466, no Centro, respeitando rigorosamente as datas e os horários previstos nos respectivos cronogramas.

A convocação representa uma etapa decisiva para quem conquistou uma vaga por meio do concurso. Antes da admissão, os candidatos precisam comprovar que atendem aos requisitos previstos nos editais e apresentar toda a documentação exigida pelo Município.

Entre os documentos solicitados estão identificação oficial com foto, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral, CPF, comprovante de escolaridade, certificado de reservista, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atual, referente a um dos últimos seis meses.

Também são exigidos documentos relacionados à vida funcional e fiscal do candidato, como declaração de acumulação ou não acumulação de cargo público, declaração e recibo de entrega do Imposto de Renda ou declaração de isento, PIS, PASEP ou NIT e informações bancárias, quando já houver conta no Itaú S/A.

Candidatos que possuem filhos também devem apresentar a documentação correspondente. A lista inclui certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e cartão de vacinação para crianças menores de quatro anos.

Para profissões regulamentadas, o candidato deverá apresentar registro no conselho profissional correspondente e certidão negativa expedida pelo órgão. Também será necessária a certidão negativa do cartório distribuidor da Justiça Criminal da comarca de Macaé ou do município de residência.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas orienta os convocados a conferir com atenção o Diário Oficial publicado neste sábado (8), além do cronograma específico do cargo, antes de comparecer ao local indicado. O cumprimento dos prazos e a apresentação correta dos documentos são fundamentais para evitar problemas no processo admissional.

A relação completa dos convocados, os horários de atendimento e todos os documentos exigidos devem ser consultados diretamente na publicação oficial do concurso.