Polícia Civil mantém as diligências para esclarecer o paradeiro do homem investigado pelo feminicídio ocorrido em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Polícia Civil mantém as diligências para esclarecer o paradeiro do homem investigado pelo feminicídio ocorrido em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/08/2026 11:07

Macaé - Uma informação ainda cercada de dúvidas passou a fazer parte da investigação sobre o feminicídio que chocou Macaé nesta semana. A Polícia Civil apura se o homem apontado como autor do crime foi morto por terceiros após fugir do local. A hipótese surgiu durante as diligências realizadas pela Uma informação ainda cercada de dúvidas passou a fazer parte da investigação sobre o feminicídio que chocou Macaé nesta semana. A Polícia Civil apura se o homem apontado como autor do crime foi morto por terceiros após fugir do local. A hipótese surgiu durante as diligências realizadas pela 123ª Delegacia de Polícia , mas, até o momento, não existe confirmação oficial de que o investigado esteja morto.

Os investigadores trabalham para localizar o homem e esclarecer o que ocorreu depois da fuga. Uma das linhas apuradas indica que ele pode ter sido morto em uma ação praticada por terceiros na própria comunidade onde ocorreu o feminicídio. A informação ainda precisa ser confirmada pelas equipes responsáveis pelo caso.

Enquanto a possibilidade é investigada, a Polícia Civil mantém as diligências para confirmar ou descartar a morte do suspeito. O trabalho também busca reunir elementos que permitam reconstruir os acontecimentos após o crime e definir com precisão o paradeiro do investigado.

O homem, de 36 anos, já foi indiciado pelo feminicídio e a Polícia Civil representou pela decretação de sua prisão preventiva. A investigação está em fase de conclusão e aguarda os resultados das diligências que ainda estão em andamento.

O delegado Pedro Emilio Braga concederá uma entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (12), às 11h, na sede da 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé. O encontro terá como foco esclarecimentos sobre a atuação da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, além dos casos de feminicídio registrados nos últimos dias.

De acordo com a corporação, as informações serão apresentadas dentro dos limites estabelecidos pelo sigilo necessário às investigações. A Polícia Civil ainda deve esclarecer os procedimentos adotados no caso e os elementos que sustentam as linhas investigativas atualmente consideradas.

O crime ocorreu na segunda-feira (10). Segundo a investigação, a vítima, uma mulher de 34 anos, foi atacada a facadas pelo ex-companheiro, de quem estava separada havia aproximadamente dois meses. As quatro filhas menores do casal estavam na residência no momento da agressão.

A irmã da vítima também tentou intervir e acabou agredida. Após o ataque, o suspeito deixou o local antes da chegada das forças de segurança, dando início às buscas pelo seu paradeiro.

O caso provocou forte repercussão no município e voltou a colocar a violência contra a mulher no centro das discussões. A morte de uma mulher dentro do próprio ambiente familiar, diante dos filhos, expõe a dimensão de um problema que ultrapassa a esfera policial e alcança toda a sociedade.

O sepultamento da vítima ocorre nesta quarta-feira (12), às 10h, no Cemitério Memorial Mirante da Igualdade, no bairro Virgem Santa, em Macaé.

A investigação agora segue por duas frentes principais: esclarecer definitivamente a autoria e a dinâmica do feminicídio e confirmar o que aconteceu com o homem apontado como responsável pelo crime. Até que novos elementos sejam oficialmente apresentados, a possível morte do suspeito permanece apenas como uma hipótese investigativa.