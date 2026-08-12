Polícia Civil mantém as diligências para esclarecer o paradeiro do homem investigado pelo feminicídio ocorrido em MacaéFoto: Douglas Smmithy
Polícia investiga se suspeito de feminicídio em Macaé foi morto após fuga
Homem de 36 anos é apontado como autor do crime contra a ex-companheira; possível morte por terceiros ainda não foi confirmada e segue sob investigação
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