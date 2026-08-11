Carreta do projeto Na Quebrada do Cofrinho oferecerá oficinas gratuitas de educação financeira em Macaé - Foto: Ilustração

Carreta do projeto Na Quebrada do Cofrinho oferecerá oficinas gratuitas de educação financeira em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 11/08/2026 18:02

Macaé - Dinheiro, escolhas, sonhos e futuro. Em Macaé, esses assuntos vão sair do papel e ganhar uma sala de aula diferente, sobre rodas. A partir do dia 20 de agosto, a Dinheiro, escolhas, sonhos e futuro. Em Macaé, esses assuntos vão sair do papel e ganhar uma sala de aula diferente, sobre rodas. A partir do dia 20 de agosto, a carreta do projeto Na Quebrada do Cofrinho estará na Praça Veríssimo de Melo, no Centro, com oficinas gratuitas de educação financeira voltadas a crianças, adolescentes e adultos ligados à rede pública de ensino e a organizações da sociedade civil. A programação segue até 4 de setembro e aposta em atividades lúdicas para aproximar o tema da realidade dos participantes.

As oficinas serão realizadas diariamente, das 8h às 20h, com previsão de atendimento de aproximadamente 1.050 pessoas. A estrutura terá seis turmas por dia, com até 35 participantes em cada grupo. A proposta é trabalhar conceitos que fazem parte da rotina, como consumo consciente, definição de prioridades, poupança, organização financeira, sonhos e objetivos de vida.

O projeto utiliza uma metodologia participativa, que combina conversa guiada, troca de experiências, expressão criativa e protagonismo dos participantes. Em vez de limitar o aprendizado a conceitos teóricos, as atividades procuram estimular reflexões sobre escolhas e planejamento, mostrando que educação financeira também está relacionada à forma como cada pessoa pensa o presente e constrói seus planos para o futuro.

Entre as atividades previstas está a criação de histórias em quadrinhos. Os participantes serão convidados a transformar sonhos e projetos de vida em personagens e narrativas, construindo histórias que depois serão apresentadas ao grupo. A proposta é usar a criatividade como ferramenta para discutir escolhas, prioridades e os caminhos necessários para alcançar objetivos.

Os trabalhos produzidos durante as oficinas poderão ainda integrar exposições abertas ao público. A ideia é transformar escolas e espaços culturais em ambientes de compartilhamento de sonhos e perspectivas, dando visibilidade às histórias criadas pelos participantes e mostrando diferentes maneiras de enxergar o futuro.

A carreta de Educação Financeira é uma iniciativa cultural da Vetor Produções LTDA, realizada por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o Pronac, com base na Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto conta com patrocínio da Halliburton e apoio institucional da Prefeitura de Macaé.

A acessibilidade ocupa espaço central na proposta. A carreta contará com elevador de acesso, intérprete de Libras, audiodescrição e materiais impressos em braile, além de uma estrutura preparada para receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Para esse público, serão disponibilizados monitores treinados, fones antirruído, almofadas e um espaço destinado ao acolhimento sensorial. A programação também prevê dias exclusivos para atendimento de pessoas com deficiência, com uma experiência adaptada às necessidades dos participantes.

Ao levar educação financeira para uma experiência cultural, criativa e acessível, o projeto amplia a discussão para além de contas, valores e planejamento. A proposta é mostrar que aprender a lidar com o dinheiro também significa compreender escolhas, estabelecer prioridades, reconhecer possibilidades e transformar sonhos em objetivos que possam ser planejados.