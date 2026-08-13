Trecho da Rua Professora Irene Meireles terá alteração temporária no trânsito durante serviço de manutenção da rede de esgoto - Foto: Divulgação

Trecho da Rua Professora Irene Meireles terá alteração temporária no trânsito durante serviço de manutenção da rede de esgotoFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 11:11

Macaé - Uma mudança no trânsito vai exigir atenção dos motoristas que circulam pela Cancela Preta, em Macaé, a partir desta sexta-feira (14). Um trecho da Rua Professora Irene Meireles será interditado durante a noite para uma obra de manutenção na rede de esgoto. Uma mudança no trânsito vai exigir atenção dos motoristas que circulam pela Cancela Preta, em Macaé, a partir desta sexta-feira (14). Um trecho da Rua Professora Irene Meireles será interditado durante a noite para uma obra de manutenção na rede de esgoto. A escolha do horário busca reduzir os impactos sobre o fluxo de veículos durante o dia.

A primeira etapa do serviço começa às 21h desta sexta-feira e termina às 7h de sábado (15). Durante esse período, o trecho onde as equipes atuarão ficará totalmente interditado para garantir segurança aos trabalhadores e permitir a execução da intervenção.

A obra terá uma segunda etapa no próximo fim de semana. Os trabalhos estão programados para começar às 21h da sexta-feira (21) e seguir até as 7h do sábado (22), quando o trecho deverá ser novamente liberado após a conclusão do serviço previsto para o período.

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção ao passar pela região, respeitar a sinalização e, sempre que possível, escolher caminhos alternativos durante os horários de interdição.

As informações sobre a alteração também estarão disponíveis no aplicativo Waze, que poderá indicar opções de rotas para quem precisar passar pela área durante a execução da obra.

O serviço é realizado pela BRK, concessionária responsável pelo esgotamento sanitário em Macaé. A intervenção integra as ações de manutenção da rede e poderá ter a programação alterada caso ocorram condições técnicas ou climáticas que impeçam a realização dos trabalhos.

Para quem mora ou precisa acessar a Cancela Preta, a principal recomendação é se programar antes de sair de casa nos períodos de interdição. A atenção à sinalização será fundamental para evitar congestionamentos e garantir mais segurança durante a execução do serviço.