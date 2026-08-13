Audiências públicas reúnem população e Legislativo para discutir o planejamento de Macaé e temas de interesse da sociedade - Foto: Reprodução

Audiências públicas reúnem população e Legislativo para discutir o planejamento de Macaé e temas de interesse da sociedadeFoto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 11:07

Macaé - O futuro de Macaé começou a ganhar forma no plenário da Câmara Municipal. A primeira O futuro de Macaé começou a ganhar forma no plenário da Câmara Municipal. A primeira audiência pública para discutir a revisão do Plano Diretor ocorreu ontem, quarta-feira (12), e abriu uma nova etapa de debates sobre os caminhos que o município deverá seguir até 2036. Hoje, quinta-feira (13), a população volta a ter espaço para apresentar opiniões e propostas, enquanto uma nova rodada está prevista para a próxima semana.

A segunda audiência sobre o Plano Diretor acontece hoje, às 18h, no plenário do Legislativo. O terceiro encontro está marcado para terça-feira (18), também às 18h. As reuniões fazem parte do processo de consulta pública para discutir, aperfeiçoar e consolidar as propostas que irão compor o documento responsável por orientar o desenvolvimento de Macaé na próxima década.

O Plano Diretor vai muito além da definição de ruas, bairros e áreas de expansão. O documento estabelece diretrizes para questões que interferem diretamente na vida dos moradores, como mobilidade urbana, zoneamento, ocupação do território, desenvolvimento econômico e social, preservação ambiental e sustentabilidade.

As audiências representam, portanto, uma oportunidade para que moradores, representantes de diferentes setores e demais interessados apresentem demandas e contribuam para decisões que poderão produzir efeitos por anos. A ideia é reunir diferentes visões antes da consolidação do texto que deverá orientar o crescimento do município até 2036.

Entre os assuntos em discussão estão os desafios para organizar a expansão urbana, melhorar a mobilidade, estimular o desenvolvimento econômico sem comprometer áreas ambientais e garantir que o crescimento da cidade acompanhe a necessidade de infraestrutura e serviços públicos.

A agenda do Legislativo também terá outro tema de forte impacto social. Uma quarta audiência pública será realizada em 27 de agosto, às 18h, para discutir o combate à violência contra a mulher.

A proposta partiu da vereadora Leandra Lopes (PT), por meio do Requerimento 415/2026, aprovado na sessão de terça-feira (11). A audiência foi inicialmente pensada como parte das ações do Agosto Lilás, mas ganhou caráter ainda mais urgente diante dos casos recentes de feminicídio e estupro registrados em Macaé.

O encontro deverá abrir espaço para discutir prevenção, acolhimento, proteção das vítimas e responsabilidade do poder público diante da violência de gênero. A proposta também busca ampliar a conscientização da sociedade sobre comportamentos que podem alimentar uma cultura de desrespeito e desigualdade.

Entre os pontos levantados pela vereadora estão atitudes que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano, como críticas à roupa, aparência ou comportamento das mulheres, interrupções constantes durante uma fala, desqualificação profissional e tentativas de diminuir a capacidade feminina.

A discussão parte do entendimento de que a violência contra a mulher não se resume à agressão física. Comportamentos de controle, humilhação, intimidação e descredibilização também fazem parte de um ciclo de violência que pode se agravar quando a sociedade trata essas atitudes como normais.

Com quatro audiências previstas neste mês, a Câmara coloca em pauta dois assuntos diferentes, mas diretamente ligados à qualidade de vida da população. Enquanto o Plano Diretor trata das escolhas que podem definir o desenvolvimento de Macaé pelos próximos dez anos, o debate sobre violência contra a mulher busca discutir respostas para uma realidade que exige atenção permanente.

A população poderá acompanhar as audiências e apresentar contribuições sobre os temas. A participação dos moradores é considerada parte importante do processo de construção das propostas que serão discutidas pelo Legislativo.

