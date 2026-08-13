Projeto apresentado aos moradores prevê novas estruturas de mobilidade, acessibilidade e convivência no Parque Aeroporto - Foto: Divulgação

Projeto apresentado aos moradores prevê novas estruturas de mobilidade, acessibilidade e convivência no Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 10:59

Macaé - O Parque Aeroporto começa a entrar em uma nova fase. A região terá cerca de 2,5 quilômetros de intervenções urbanas,



A ordem de serviço para o início das obras foi entregue na noite de quarta-feira (12), durante encontro na Praça Nagib Mussi. O projeto tem prazo estimado de 12 meses e contempla trechos das ruas Joaquim Rosa, Tancredo Neves e Irmã Angela Puerari, além da requalificação dos canteiros centrais e de áreas destinadas à convivência.



O pacote de intervenções prevê novos canteiros, acessos, paisagismo, bicicletários, academia ao ar livre, espaços de permanência e estruturas voltadas à acessibilidade. Rampas, piso tátil e travessias elevadas também fazem parte do projeto apresentado à população.



Um dos pontos destacados pela equipe técnica é justamente a mobilidade. As travessias elevadas serão implantadas nos cruzamentos e terão conexão com a ciclovia, criando uma passagem no mesmo nível para pedestres e ciclistas. Já os veículos encontrarão um desnível, recurso pensado para reduzir a velocidade nas áreas de travessia.



O arquiteto da Secretaria de Obras, Marcos Nascimento, apresentou os detalhes do projeto e explicou que a proposta segue um planejamento voltado à circulação segura e ao uso mais democrático dos espaços públicos.



A intervenção também alcançará o coração do bairro, onde o canteiro central será totalmente reconstruído. A proposta é substituir a estrutura atual por um espaço com nova organização, paisagismo e equipamentos destinados ao uso da comunidade.



Durante a entrega da ordem de serviço, o prefeito Welberth Rezende afirmou que o Parque Aeroporto merece uma intervenção ampla e destacou a importância das melhorias para uma região que concentra comércio, escolas, serviços de saúde, farmácias, praças e outros equipamentos utilizados diariamente pelos moradores.



Projeto apresentado aos moradores prevê novas estruturas de mobilidade, acessibilidade e convivência no Parque Aeroporto Foto: Divulgação O Parque Aeroporto começa a entrar em uma nova fase. A região terá cerca de 2,5 quilômetros de intervenções urbanas, com mudanças que prometem alterar não apenas a aparência das ruas , mas também a forma como moradores circulam, caminham, pedalam e utilizam os espaços públicos do bairro.A ordem de serviço para o início das obras foi entregue na noite de quarta-feira (12), durante encontro na Praça Nagib Mussi. O projeto tem prazo estimado de 12 meses e contempla trechos das ruas Joaquim Rosa, Tancredo Neves e Irmã Angela Puerari, além da requalificação dos canteiros centrais e de áreas destinadas à convivência.O pacote de intervenções prevê novos canteiros, acessos, paisagismo, bicicletários, academia ao ar livre, espaços de permanência e estruturas voltadas à acessibilidade. Rampas, piso tátil e travessias elevadas também fazem parte do projeto apresentado à população.Um dos pontos destacados pela equipe técnica é justamente a mobilidade. As travessias elevadas serão implantadas nos cruzamentos e terão conexão com a ciclovia, criando uma passagem no mesmo nível para pedestres e ciclistas. Já os veículos encontrarão um desnível, recurso pensado para reduzir a velocidade nas áreas de travessia.O arquiteto da Secretaria de Obras, Marcos Nascimento, apresentou os detalhes do projeto e explicou que a proposta segue um planejamento voltado à circulação segura e ao uso mais democrático dos espaços públicos.A intervenção também alcançará o coração do bairro, onde o canteiro central será totalmente reconstruído. A proposta é substituir a estrutura atual por um espaço com nova organização, paisagismo e equipamentos destinados ao uso da comunidade.Durante a entrega da ordem de serviço, o prefeito Welberth Rezende afirmou que o Parque Aeroporto merece uma intervenção ampla e destacou a importância das melhorias para uma região que concentra comércio, escolas, serviços de saúde, farmácias, praças e outros equipamentos utilizados diariamente pelos moradores.

O vice-prefeito Fabiano Paschoal também ressaltou a importância da intervenção e lembrou a relação histórica que mantém com o bairro. Segundo ele, o projeto integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana de diferentes regiões do município.



Representando a Câmara Municipal no encontro, o vereador Rond Macaé destacou a participação dos moradores e afirmou que a intervenção atende a uma demanda antiga da comunidade. O presidente do Legislativo, Alan Mansur, não participou da solenidade.



Além das mudanças previstas para o Parque Aeroporto, o encontro serviu para apresentar um panorama de outras obras em andamento em Macaé. Entre os projetos citados estão a construção de uma escola na área da antiga Estação de Tratamento de Esgoto, com previsão de entrega no início do próximo ano, além de intervenções na Fronteira, Nova Holanda, Nova Esperança, Jardim Franco e Praça da Ajuda de Cima.



Também foi mencionada a ordem de serviço para implantação do Centro de Referência do Idoso Complexo 60+, voltado ao atendimento da população com 60 anos ou mais.



No Parque Aeroporto, a expectativa agora é que a transformação saia do projeto e avance pelas ruas. A proposta reúne infraestrutura, acessibilidade, mobilidade e convivência em uma intervenção que pretende renovar uma das áreas mais movimentadas do bairro e criar espaços mais adequados para quem vive, trabalha e circula pela região.





