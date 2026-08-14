X do Nuno
Tráfico aprende com guerra da Ucrânia
Auditoria aponta desvio de R$ 4,5 milhões no Programa Empoderadas
Relatório da Casa Civil observou pagamentos sem respaldo legal; programa de enfrentamento à violência contra a mulher está suspenso
PF e PRF apreendem 10 kg de cocaína e prendem suspeito na BR-101
Droga estava escondida no painel de um carro abordado em Casimiro de Abreu; carga teria saído do Complexo da Maré com destino a Macaé
Adolescente é apreendido por envolvimento em homicídio
Jovem é investigado por atrair vítima para o 'tribunal do tráfico' na Nova Grécia; crime já teve outros dois suspeitos presos pela DHNSG
Ex-policial é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio
José Ricardo Silva Ribeiro planejou uma emboscada e matou Luanda Bitencourt a tiros em 2022
Morre o pastor e cantor gospel Marquinhos Menezes
Liderança da Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Niterói lutava há dois anos contra um câncer no estômago
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