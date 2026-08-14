Publicado 14/08/2026 00:00

Especial de O Dia mostra que facções no Rio já operam com drones, seteiras e táticas trazidas da guerra da Ucrânia. O crime não improvisa mais; importa doutrina. A assimetria deixou de ser de armamento e passou a ser de método: o Estado responde com protocolo policial a quem se organiza como exército.

BNDES destina R$ 50 bilhões a minerais críticos e 56 projetos entram em análise. É a decisão certa na hora certa: o Brasil tem 23% das reservas de terras raras e, agora, capital paciente para agregar valor. O que se abre é a chance de exportar ímã, não apenas minério.