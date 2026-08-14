Com entrada franca, evento no Parque Realengo promete atrair pessoas de todas as idades - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Com entrada franca, evento no Parque Realengo promete atrair pessoas de todas as idadesBeth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 14/08/2026 08:45

O Parque Realengo – Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio, será palco de um fim de semana de lazer, cultura e convivência ao ar livre. Neste sábado (15) e domingo (16), o espaço recebe o Piquenique In Rio, evento gratuito que reúne uma programação diversificada para cariocas e visitantes. Das 10h às 17h, o público poderá aproveitar uma programação voltada para diferentes idades, com atividades culturais, música, gastronomia e opções de entretenimento.

A proposta é transformar o parque em um ponto de encontro para famílias e amigos durante todo o fim de semana. Entre as atrações estão uma área destinada aos piqueniques, feira criativa de artesanato, apresentações musicais, recreação infantil, brinquedos infláveis e oficinas temáticas. A programação foi pensada para proporcionar momentos de lazer para adultos e crianças em um ambiente aberto.

A realização do evento também reforça a importância da ocupação dos espaços públicos como locais de convivência e entretenimento. O Parque Realengo – Susana Naspolini se transforma, durante os dois dias, em uma alA proposta é oferecer experiência de convivência que combine descanso, cultura e diversão, aproveitando o contato com o ambiente aberto ticipam das atividades recreativas e oficinas, adultos podem aproveitar a área de piquenique, a feira criativa e as apresentações musicais.

Com entrada gratuita, o ternativa para quem pretende aproveitar o fim de semana sem precisar deixar a cidade. Além das atividades de lazer, o Piquenique In Rio aposta na valorização da economia criativa. A presença de artesãos e iniciativas culturais amplia as opções oferecidas ao público e cria espaço para a divulgação e comercialização de produtos produzidos por empreendedores do setor.

A programação também tem como objetivo aproximar moradores e visitantes dos equipamentos públicos da Zona Oeste voltados ao lazer e à convivência. A iniciativa estimula a utilização desses espaços e contribui para movimentar a região durante o fim de semana. Para as famílias, o evento reúne diferentes possibilidades em um único local. Enquanto as crianças parPiquenique In Rio se apresenta como uma opção de lazer para quem busca uma programação ao ar livre no Rio de Janeiro.

A orientação aos visitantes é conferir previamente a programação das atividades e chegar com antecedência para aproveitar as atrações ao longo do dia. Ao reunir diferentes atividades em um mesmo espaço, o evento amplia as possibilidades de programação para quem vive na região e para quem pretende conhecer o parque. A proposta é oferecer uma experiência de convivência que combine descanso, cultura e diversão, aproveitando o contato com o ambiente aberto.

A iniciativa também cria uma oportunidade para que pequenos empreendedores e artistas apresentem seu trabalho diretamente ao público. A feira criativa e as atividades culturais ajudam a diversificar a programação e fortalecem a circulação de pessoas pelo parque. Durante o fim de semana, moradores da Zona Oeste poderão encontrar no próprio bairro uma alternativa gratuita para ocupar o tempo livre, reunir amigos e familiares e participar de atividades para diferentes faixas etárias ao longo dos dois dias de programação.



PIQUENIQUE IN RIO

Local: Parque Realengo – Susana Naspolini

Data: 15 e 16 de agosto

Horário: das 10h às 17h

Entrada: gratuita

Realização: O DIA

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Prefeitura do Rio – Parque Realengo Susana Naspolini

Apoio cultural: Área de Políticas para Mulheres e Cuidados

