Defesa disse que o endereço de buscas em Petrópolis não tem ligação com o ex-governador há meses - Reprodução de vídeo / Instagram

Defesa disse que o endereço de buscas em Petrópolis não tem ligação com o ex-governador há mesesReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/08/2026 10:54

Rio - O ex-governador Cláudio Castro foi alvo de buscas , nesta sexta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal. A ação apura fraude na concessão de licenças ambientais para a Refit, a antiga Refinaria de Manguinhos.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também são alvos Bernardo Rossi, ex-secretário estadual de Ambiente do Rio; Ana Carolina Miranda, empresária; Antonio Carlos Santos, o Pipo, advogado; José Mauro Junior, ex-secretário estadual de Transformação Digital; Luiz Fernando Gomes, empresário da construção civil e Mauricio Leite, empresário.

A investigação apura suspeitas de gestão fraudulenta e temerária, lavagem de capitais, sonegação fiscal, evasão de divisas e manipulação de mercado, além de possíveis crimes contra a ordem econômica relacionados à comercialização de combustíveis.

O que dizem os investigados?

Em nota, a defesa de Castro negou qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit e acrescentou que o endereço de buscas em Petrópolis, na Região Serrana, não tem ligação com o ex-governador há meses.

"A defesa ainda desconhece o conteúdo integral da denúncia e dos elementos que fundamentaram a operação e aguarda que os advogados tenham acesso aos autos para se manifestar de forma mais detalhada.



Todos os atos praticados durante sua gestão seguiram critérios técnicos, jurídicos e administrativos previstos na legislação.



A gestão Cláudio Castro foi, inclusive, a única a conseguir que a Refinaria de Manguinhos realizasse pagamentos de dívidas com o Estado do Rio de Janeiro, em montante próximo de R$ 1 bilhão.



Além disso, a Procuradoria Geral do Estado ingressou com diversas ações contra a empresa ao longo da gestão, demonstrando que o Estado atuou para cobrar os valores devidos e defender o interesse público".

O advogado de Castro, Carlo Luchione, reforçou ainda que a casa em Petrópolis, alvo das buscas, era alugada e que o contrato de locação foi rescindido.



Quem também negou as acusações foi o ex-secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade Bernardo Rossi. Veja o comunicado:

"Bernardo Rossi nega qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit e afirma que toda a sua atuação à frente da pasta se deu dentro da legalidade, seguindo as orientações técnicas e jurídicas de um amplo corpo de servidores da própria secretaria e de seus órgãos vinculados.



Bernardo Rossi confia na Justiça e aguarda o acesso integral aos elementos da investigação para que os fatos possam ser devidamente esclarecidos. Reitera que sempre pautou suas decisões administrativas pelos critérios técnicos e legais aplicáveis à gestão pública.



O ex-secretário repudia qualquer tentativa de associar seu nome a irregularidades e considera especialmente grave a utilização de acusações dessa natureza em pleno período eleitoral."

A reportagem ainda busca contato com os demais citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Outras operações

Essa não é a primeira vez que o ex-governador foi alvo da Polícia Federal. Em 15 de maio, na primeira fase da ação , agentes estiveram no apartamento de Castro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Na ocasião, equipes estiveram armados na porta do condomínio com carros descaracterizados. Na residência, um celular e um tablet foram apreendidos.

Na semana seguinte, a PF cumpriu um outro mandado de busca e apreensão na casa dele. A ação fez parte da oitava fase da Operação Compliance Zero, que apura a possível prática de crimes financeiros no Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio.

Renúncia ao governo

Castro renunciou ao governo do estado em março deste ano, com o objetivo de se candidatar ao Senado. No dia seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou o julgamento que condenou Castro por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 e declarou sua inelegibilidade até 2030.



Pela linha sucessória, o vice Thiago Pampolha é quem deveria assumir o posto, mas ele renunciou em maio de 2025 para assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado. Terceiro na linha de sucessão, o então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, teve o mandato cassado.

Com isto, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) assumiu o governo de forma interina.