Multidão tomou as areias de Copacabana no megashow deste anoMarcos de Paula/Riotur
"Queridos vizinhos de São Paulo fiquem tranquilos: o Todo Mundo no Rio está confirmado em 2027. E os cariocas aguardam vocês de braços abertos em Copacabana! Venham! Bom dia e boa sexta feira!", disse.
Em uma publicação feita em seguida, Cavaliere postou um vídeo da cantora Adele com a música "Send my love", dando a entender que ela pode ser a próxima a se apresentar nas areias de Copacabana: "Dedico aos vizinhos de São Paulo! Send my love!".
Dedico aos vizinhos de São Paulo! Send my love! https://t.co/v17tyaHmFs— Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) August 14, 2026
Até o momento, as atrações para o evento não foram confirmadas oficialmente, mas há rumores sobre negociações com Katy Perry.
No ano passado, a iniciativa levou à Praia de Copacabana a cantora americana Lady Gaga, com um show histórico que injetou cerca de R$ 600 milhões na economia carioca. Em 2024, quando foi inaugurado no calendário oficial da cidade, o evento trouxe a diva pop Madonna, que resultou em um retorno de R$ 300 milhões à capital. E neste ano, Shakira marcou presença em um megashow.
Evento em São Paulo
Ainda de acordo com Nunes, as conversas com a produtora Live Nation, empresa responsável pela organização das turnês de alguns dos artistas de maior renome internacional, serão retomadas em curto prazo "para poder programar com eles quando é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a data".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.