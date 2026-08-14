Multidão tomou as areias de Copacabana no megashow deste ano - Marcos de Paula/Riotur

Multidão tomou as areias de Copacabana no megashow deste anoMarcos de Paula/Riotur

Publicado 14/08/2026 10:29

Rio - Após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), admitir que o plano de promover um megashow gratuito na Avenida Paulista deve ficar para depois por falta de artistas disponíveis, o prefeito do Rio Eduardo Cavaliere alfinetou o estado vizinho garantindo o evento "Todo Mundo no Rio" para 2027.





"Queridos vizinhos de São Paulo fiquem tranquilos: o Todo Mundo no Rio está confirmado em 2027. E os cariocas aguardam vocês de braços abertos em Copacabana! Venham! Bom dia e boa sexta feira!", disse.



Em uma publicação feita em seguida, Cavaliere postou um vídeo da cantora Adele com a música "Send my love", dando a entender que ela pode ser a próxima a se apresentar nas areias de Copacabana: "Dedico aos vizinhos de São Paulo! Send my love!". LEIA MAIS: Rock in Rio: campanha dará mil pares de ingressos para o festival "Queridos vizinhos de São Paulo fiquem tranquilos: o Todo Mundo no Rio está confirmado em 2027. E os cariocas aguardam vocês de braços abertos em Copacabana! Venham! Bom dia e boa sexta feira!", disse.Em uma publicação feita em seguida, Cavaliere postou um vídeo da cantora Adele com a música "Send my love", dando a entender que ela pode ser a próxima a se apresentar nas areias de Copacabana: "Dedico aos vizinhos de São Paulo! Send my love!".

Dedico aos vizinhos de São Paulo! Send my love! https://t.co/v17tyaHmFs — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) August 14, 2026

Até o momento, as atrações para o evento não foram confirmadas oficialmente, mas há rumores sobre negociações com Katy Perry.



No ano passado, a iniciativa levou à Praia de Copacabana a cantora americana Lady Gaga, com um show histórico que injetou cerca de R$ 600 milhões na economia carioca. Em 2024, quando foi inaugurado no calendário oficial da cidade, o evento trouxe a diva pop Madonna, que resultou em um retorno de R$ 300 milhões à capital. E neste ano, Shakira marcou presença em um megashow.



Evento em São Paulo

Até o momento, as atrações para o evento não foram confirmadas oficialmente, mas há rumores sobre negociações com Katy Perry.No ano passado, a iniciativa levou à Praia de Copacabana a cantora americana Lady Gaga, com um show histórico que injetou cerca de R$ 600 milhões na economia carioca. Em 2024, quando foi inaugurado no calendário oficial da cidade, o evento trouxe a diva pop Madonna, que resultou em um retorno de R$ 300 milhões à capital. E neste ano, Shakira marcou presença em um megashow.

Segundo Nunes, nenhum dos artistas internacionais que vinham sendo cotados para o evento tem datas disponíveis em suas agendas para este semestre.



"Eu acho difícil [fazer o show neste ano]. Seria o nosso desejo, mas para ter esses grandes artistas internacionais você depende de uma grande preparação de calendário, de reservar agenda. E a informação que eu tive é que a gente não tem nenhum grande artista que esteja com a agenda disponível", disse o prefeito durante entrevista coletiva na abertura do Festival Interlagos, na Zona Sul da capital.



O prefeito afirmou que trabalhava com nomes como Coldplay, U2 e Bruno Mars, mas que, diante do atraso na definição do evento, os artistas acabaram preenchendo suas agendas. Somado a isso, o prazo curto para a organização praticamente inviabiliza o megashow em 2026.



Ainda de acordo com Nunes, as conversas com a produtora Live Nation, empresa responsável pela organização das turnês de alguns dos artistas de maior renome internacional, serão retomadas em curto prazo "para poder programar com eles quando é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a data".