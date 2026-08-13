Roberto Medina anuncia parceria entre o Rock in Rio e a Ação Cidadania - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Roberto Medina anuncia parceria entre o Rock in Rio e a Ação CidadaniaCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 13/08/2026 12:37 | Atualizado 13/08/2026 16:50

Rio - O Rock in Rio anunciou, nesta quinta-feira (13), que irá doar 500 mil pratos de comida, em uma parceria com a ONG Ação da Cidadania, reconhecida pelo trabalho em prol do combate à fome. O festival lançou, ainda, uma grande campanha de doação de pratos, que tem como prêmio mil pares de ingressos para o megaevento.

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"A gente não é suficiente para resolver o problema da fome. A gente é suficiente para mobilizar as pessoas que nos governam, para resolver o problema da fome, porque isso é obrigação deles. É o mínimo que temos que ter", afirmou Roberto Medina, criador do Rock in Rio.

Presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel Souza celebrou a parceria, devido a visibilidade que o evento traz para o problema social, que atinge cerca de 6,5 milhões de pessoas no Brasil. "Em um festival como o Rock in Rio, que tem essa visibilidade nacional e mundial, a gente consegue falar da fome, que a gente sabe que é um tema desagradável. Mas exatamente por ter esses números, que a gente tem que falar."

Na Cidade do Rock, onde acontece o festival, no Parque Olímpico, também foi instalado um "patrômetro", que irá contabilizar em tempo real as doações. O monumento já iniciou com o número 500 mil, que representa os pratos doados pelo evento. Medina e Daniel ainda hastearam uma bandeira ao lado do "patrômetro", representando a parceria.



O público poderá fazer a doação por um qr doce ou pelo site rir.acaodacidadania.org.br . A meta a ser alcançada é de dois mil pratos. Quem participar da ação social irá concorrer a mil pares de convites para o Rock in Rio. A campanha vai até o dia 20 de agosto e o sorteio ocorre no dia 25 deste mesmo mês.

"A cada R$ 25 doados, você ganha o número da sorte. Quanto mais doar, mais chances de ganhar. Tem ingresso para todos os dias, inclusive os dias que já estão esgotados", explica a Diretora de Marketing do festival, Ana Deccache.

O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Além da campanha, o evento também anunciou uma nova coleção oficial de camisetas que fazem parte da ação. A cada peça vendida, 30 pratos de comida serão doados.



Show de drones



Entre as novidades, o Rock in Rio também divulgou um show de drones inédito para o último dia do festival, em 13 de setembro. No total, 1.500 equipamentos formarão imagens exclusivas no céu da Cidade do Rock. O espetáculo será o maior já feito no Brasil.