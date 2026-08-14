Agentes cumpriram mandados no Recreio, na Zona Sudoeste, e em Búzios, na Região dos LagosDivulgação / Polícia Federal
PF investiga prejuízo de R$ 5 milhões em benefícios previdenciários
Segundo as investigações, as fraudes aconteceram por meio de pagamentos realizados a 'fantasmas'; equipes fizeram buscas no Rio e em Búzios
Condomínio é alvo de tiros e pichações com ameaças em Itaboraí
Ataque durante a madrugada danificou portaria, câmeras e portão; Polícia Civil investiga autoria e motivação
Anac abre avaliação sobre voos panorâmicos de helicóptero no Rio
Medida pode alterar os regulamentos do setor de serviços aéreos na cidade. Fiscalização segue intensificada desde o último acidente
Justiça derruba liminar e libera implantação do Rio Rotativo Digital
Desembargadora suspendeu decisão que interrompia os efeitos da lei; ação questionava competência do município para criar regras
Niterói nega alerta de ciclone enviado pelo Google
Município está sob aviso de ressaca emitido pela Marinha; previsão aponta chuva e ventos
Quase uma tonelada de alimentos impróprios é apreendida em Caxias
Operação conjunta identificou produtos com prazo de validade vencido, falhas no armazenamento e outras irregularidades em um supermercado
Idoso é espancado com socos e chutes durante discussão em Guaratiba
Ao DIA, Artur Garcia Botelho, de 64 anos, disse que o ataque partiu do ex-genro; a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga o caso
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