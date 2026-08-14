Agentes cumpriram mandados no Recreio, na Zona Sudoeste, e em Búzios, na Região dos Lagos - Divulgação / Polícia Federal

Agentes cumpriram mandados no Recreio, na Zona Sudoeste, e em Búzios, na Região dos LagosDivulgação / Polícia Federal

Publicado 14/08/2026 09:51

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (14), uma operação para investigar fraudes em benefícios previdenciários. De acordo com o apurado, o prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 5 milhões.

fotogaleria

Agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão no início da manhã, sendo um em uma residência no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, e o outro na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. As equipes apreenderam documentos e dispositivos eletrônicos que auxiliarão nas investigações.

Segundo apurações, houve pagamentos de benefícios previdenciários realizados a "fantasmas". A PF busca esclarecer quem são essas pessoas que receberam os valores e as circunstâncias das transferências.

A ação foi nomeada como Operatio Umbra. O nome faz referência à palavra em latim "umbra", que significa sombra. No submundo romano, as umbras eram as sombras dos mortos, o que remete aos beneficiários "fantasmas", que não têm corpo físico.