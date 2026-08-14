Suellen da Silva Ribeiro deixou o hospital após 15 dias de internação - Reprodução/Rede Social

Suellen da Silva Ribeiro deixou o hospital após 15 dias de internaçãoReprodução/Rede Social

Publicado 14/08/2026 09:29

DIA, a irmã da vítima, Adriene Ribeiro, 26 anos, definiu a recuperação como um grande milagre. Rio - Suellen da Silva Ribeiro, de 36 anos, baleada na cabeça e abandonada no hospital pelo companheiro Marcos Vinicius da Silva Lira, de 33 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (13) após 15 dias internada. O crime aconteceu no dia 29 de julho, em Campo Grande, na Zona Oeste. Ao, a irmã da vítima, Adriene Ribeiro, 26 anos, definiu a recuperação como um grande milagre.





A vítima deu entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, e depois foi transferida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ela chegou a ficar em estado grave, respirando por aparelhos. LEIA MAIS: Ex-policial é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio A vítima deu entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, e depois foi transferida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ela chegou a ficar em estado grave, respirando por aparelhos.

"É uma sensação extraordinária, uma alegria imensa que eu não sei nem o que expressar. Eu considero que foi um grande milagre, pois os médicos disseram que ela não tinha chance de vida e se vivesse ficaria em estado vegetativo, mas para honra e glória de Jesus ela está falando, olhando e se mexendo. Só um lado do corpo que ainda esta paralisado, mas creio que ela vai ter uma boa recuperação", disse a irmã.



Suellen deixou o hospital emocionada e cercada por familiares. Segundo a irmã, apesar da alta, a recuperação ainda será longa e exigirá cuidados.



"Ela está falando bem pouco ainda, porque se falar muito sente dor e o médico pediu para evitar um pouco. Ela ainda não está 100%, mas pelo estado em que está estava, de quase morte, realmente é um milagre", acrescentou.

Preso autor do crime

Marcos Vinicius se entregou à 34ª DP (Bangu) no último dia 2 após ser considerado foragido da Justiça. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio.

De acordo com testemunhas, ele atirou em Suellen após uma briga entre o casal. Em seguida, a abandonou no hospital e fugiu.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Marcos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.