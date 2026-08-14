Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15)Rapha Garcia / Divulgação

I
Isabelle Rosa
Rio - Um festival gratuito que une música clássica e popular acontece na Praia de Copacabana, na altura do Posto 2, nesta sexta-feira (14) e sábado (15). A Orquestra Ouro Preto desembarca na Cidade Maravilhosa para um show inédito com Samuel Rosa, além de celebrar os 80 anos de Alceu Valença. As apresentações  fazem parte da 5ª edição do Vale Festival e prometem animar o público. 
"O sentimento é de democratizar o acesso à música. Nada melhor do que praia e música de excelência em um dos endereços mais famosos do mundo, que é a Praia de Copacabana", afirma o Maestro Rodrigo Toffolo.
fotogaleria
Show também celebra os 80 anos de Alceu - Divulgação
Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15) - Rapha Garcia / Divulgação
Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15) - Rapha Garcia / Divulgação
Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15) - Rapha Garcia / Divulgação
Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15) - Rapha Garcia / Divulgação
Nando Reis faz show na Via Music Hall nesta sexta-feira (14) - Bispo / Divulgação
Fábio Jr. se apresenta no Espaço Hall neste sábado (15) - Marcos Hermes / Divulgação
Samuel Rosa faz show em Copacabana com a Orquestra Ouro Preto - Lorena Dini / Divulgação
A abertura do Vale Festival, na sexta-feira (14), terá o concerto "Lendas do Rock", às 19h30. O cantor e compositor Samuel Rosa, conhecido pelo trabalho na banda Skank, se apresenta com a Orquestra Ouro Preto pela primeira vez, às 20h30.
"Essa junção da música erudita com a música popular sempre gera bons resultados, né? Sempre é uma experiência muito interessante e eu recebi o convite com muita empolgação porque a Orquestra Ouro Preto já vem fazendo isso há algum tempo, eu tenho acompanhado e agora chegou a minha vez", celebra.
Sucessos como "Dois Rios", "Ainda Gosto Dela", "Te Ver", "Balada do Amor Inabalável", "Acima do Sol" e "Vou Deixar" ganham novos arranjos e prometem embalar o público. "É uma oportunidade, uma experiência diferente, de ouvir de um outro jeito, com arranjos mais delicados e tal, e quando é bem feito, assim como costuma fazer a Orquestra Ouro Preto, o resultado é muito legal. Serão 15 músicas, que eu escolhi, já vislumbrando a possibilidade de casarem bem com um arranjo de orquestra", destaca o artista.
No sábado (15), a programação inicia às 19h30 com a apresentação "Gonzagão", unindo o Concerto para Cordas ao Trio Pé de Serra. Em seguida, às 20h30, a Orquestra reencontra Alceu Valença no palco de Copacabana em um espetáculo que faz parte das celebrações dos 80 anos do cantor. A parceria entre eles, inclusive, já dura quase 15 anos, e inclui um show em Copacabana, em 2022, além de acumular turnês nacionais, apresentações na Europa e dois álbuns gravados.
"Para mim vai ser muito bonito, alegre e simbólico ver uma praia inteira ouvir a orquestra e este grande artista", comenta o Maestro Rodrigo Toffolo. "Estar com eles é muito prazeroso. E é uma maravilha ser um espetáculo gratuito, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar ingresso, né? É prazeroso até para mim levar para Copacabana esse show", diz Alceu. 
Dono de canções como "La Belle de Jour", "Anunciação", "Tropicana" e "Girassol", o artista diz que é "ótimo" ver as canções alcançarem novos públicos e versões, como no caso do concerto. 
Mais opções gratuitas
Domingo (16), rola a tradicional Feijoada da Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste, com entrada gratuita. O evento contará com a apresentação do cantor Marquinhos Sensação e do elenco da Imperatriz Leopoldinense. O prato de feijoada custa R$ 20. Entre as opções para a criançada, há o espetáculo "A Cigarra e a Formiga", no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, a partir das 16h.
Shows

Orquestra Ouro Preto Vale Festival
Sexta-feira: Orquestra Ouro Preto: Lendas do Rock (19h30); Samuel Rosa (20h30)
Sábado: Orquestra Ouro Preto: Gonzagão: Concerto para Cordas e Trio Pé de Serra (19h30) e
Local: Praia de Copacabana
Endereço: : Avenida Atlântica, Copacabana, altura do Posto 2
Ingresso: Grátis

Eliane Faria, Andréa Montezuma e Dilma Oliveira
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60

Belo
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Campo do Rubens Vaz
Endereço: Rua Tancredo Neves, s/nº, Nova Holanda, Complexo da Maré
Ingresso: Grátis

Nando Reis
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 70

Charlles André - gravação de audiovisual
Participações - Alex Marrom Bombom, Gamadinho, André Renato e Grupo Vou pro Sereno
Sábado, a partir das 15h
Local: Clube Renascença
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingresso: a partir de R$ 20

Drenna - Show Cisne Negro
Sábado, às 16h
Local: Sesc São João de Meriti
Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 7,50

Humberto Gessinger- Acústicos Engenheiros do Hawaii
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 80

Giana
Sábado, a partir das 19h
Local: Solar de Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 109,50

Fábio Jr.
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50

Aquarela Carioca
Sábado, a partir das 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 55 (pelo Sympla)
Marvvila
Sábado, às 20h
Local: Bar do Belo
Endereço: Av. das Américas, 13.970, Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: R$ 30

Samba 90 - Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art
Domingo, a partir das 13h
Local: Praça do Trem – Armazém do Engenhão
Endereço: Rua José dos Reis, s/nº, no bairro do Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 40

Diogo Nogueira & MPBJazz Orquestra
Domingo, a partir das 17h
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Endereço: Praça Floriano, s/n, Cinelândia - Centro
Ingresso: a partir de R$ 90
Delacruz e Bernini - 'Trap, Arena, Pagode'
Domingo, a partir das 17h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 40
Roberto Carlos
Domingo, às 20h30
Local: Qualistage - Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 210


Espetáculos
"Dora", com Grace Gianoukas
Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h
Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 25

"Seja Luz"
Sexta-feira, às 19h e às 21h30
Local: Shopping Grande Rio - Estacionamento
Endereço: R. Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 40

"Gente de Classe"
Sexta-feira, às 19h; Sábado e Domingo, às 17h
Local: Local: Teatro Firjan Sesi Centro
Endereço: Av. Graça Aranha, nº 1 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 20

"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25

"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80

"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 73

"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo
Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60

"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150

"Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º Piso - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 45

"A Cigarra e a Formiga"
Domingo, a partir das 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: Grátis

Mais opções

Baile das Antigas
Sábado, a partir das 14h
Local: Arena Errejota – Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: a partir de R$ 40 (Guichê Web e lojas South)

Feijoada da Unidos de Padre Miguel - Marquinhos Sensação e Imperatriz Leopoldinense
Domingo, a partir das 13h
Local: Quadra da Unidos de Padre Miguel
Endereço: Rua Mesquita, 8, em Padre Miguel
Ingresso: Grátis; prato de feijoada custa R$ 20

Feijoada do Rival - Ito Melodia
Domingo, a partir das 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70