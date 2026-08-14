Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15)Rapha Garcia / Divulgação
Orquestra Ouro Preto Vale Festival
Sexta-feira: Orquestra Ouro Preto: Lendas do Rock (19h30); Samuel Rosa (20h30)
Sábado: Orquestra Ouro Preto: Gonzagão: Concerto para Cordas e Trio Pé de Serra (19h30) e
Local: Praia de Copacabana
Endereço: : Avenida Atlântica, Copacabana, altura do Posto 2
Ingresso: Grátis
Eliane Faria, Andréa Montezuma e Dilma Oliveira
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Belo
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Campo do Rubens Vaz
Endereço: Rua Tancredo Neves, s/nº, Nova Holanda, Complexo da Maré
Ingresso: Grátis
Nando Reis
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 70
Charlles André - gravação de audiovisual
Participações - Alex Marrom Bombom, Gamadinho, André Renato e Grupo Vou pro Sereno
Sábado, a partir das 15h
Local: Clube Renascença
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingresso: a partir de R$ 20
Drenna - Show Cisne Negro
Sábado, às 16h
Local: Sesc São João de Meriti
Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 7,50
Humberto Gessinger- Acústicos Engenheiros do Hawaii
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 80
Giana
Sábado, a partir das 19h
Local: Solar de Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 109,50
Fábio Jr.
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Aquarela Carioca
Sábado, a partir das 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 55 (pelo Sympla)
Sábado, às 20h
Local: Bar do Belo
Endereço: Av. das Américas, 13.970, Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: R$ 30
Samba 90 - Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art
Domingo, a partir das 13h
Local: Praça do Trem – Armazém do Engenhão
Endereço: Rua José dos Reis, s/nº, no bairro do Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 40
Diogo Nogueira & MPBJazz Orquestra
Domingo, a partir das 17h
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Endereço: Praça Floriano, s/n, Cinelândia - Centro
Ingresso: a partir de R$ 90
Domingo, a partir das 17h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 40
Domingo, às 20h30
Local: Qualistage - Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 210
Espetáculos
Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h
Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 25
"Seja Luz"
Sexta-feira, às 19h e às 21h30
Local: Shopping Grande Rio - Estacionamento
Endereço: R. Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 40
"Gente de Classe"
Sexta-feira, às 19h; Sábado e Domingo, às 17h
Local: Local: Teatro Firjan Sesi Centro
Endereço: Av. Graça Aranha, nº 1 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80
"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 73
"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo
Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
"Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º Piso - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 45
"A Cigarra e a Formiga"
Domingo, a partir das 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: Grátis
Mais opções
Baile das Antigas
Sábado, a partir das 14h
Local: Arena Errejota – Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: a partir de R$ 40 (Guichê Web e lojas South)
Feijoada da Unidos de Padre Miguel - Marquinhos Sensação e Imperatriz Leopoldinense
Domingo, a partir das 13h
Local: Quadra da Unidos de Padre Miguel
Endereço: Rua Mesquita, 8, em Padre Miguel
Ingresso: Grátis; prato de feijoada custa R$ 20
Feijoada do Rival - Ito Melodia
Domingo, a partir das 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70