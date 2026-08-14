Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15) - Rapha Garcia / Divulgação

Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em Copacabana, no sábado (15)Rapha Garcia / Divulgação

Publicado 14/08/2026 00:00

Rio - Um festival gratuito que une música clássica e popular acontece na Praia de Copacabana, na altura do Posto 2, nesta sexta-feira (14) e sábado (15). A Orquestra Ouro Preto desembarca na Cidade Maravilhosa para um show inédito com Samuel Rosa, além de celebrar os 80 anos de Alceu Valença. As apresentações fazem parte da 5ª edição do Vale Festival e prometem animar o público.

"O sentimento é de democratizar o acesso à música. Nada melhor do que praia e música de excelência em um dos endereços mais famosos do mundo, que é a Praia de Copacabana", afirma o Maestro Rodrigo Toffolo.



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A abertura do Vale Festival, na sexta-feira (14), terá o concerto "Lendas do Rock", às 19h30. O cantor e compositor Samuel Rosa, conhecido pelo trabalho na banda Skank, se apresenta com a Orquestra Ouro Preto pela primeira vez, às 20h30.

"Essa junção da música erudita com a música popular sempre gera bons resultados, né? Sempre é uma experiência muito interessante e eu recebi o convite com muita empolgação porque a Orquestra Ouro Preto já vem fazendo isso há algum tempo, eu tenho acompanhado e agora chegou a minha vez", celebra.



Sucessos como "Dois Rios", "Ainda Gosto Dela", "Te Ver", "Balada do Amor Inabalável", "Acima do Sol" e "Vou Deixar" ganham novos arranjos e prometem embalar o público. "É uma oportunidade, uma experiência diferente, de ouvir de um outro jeito, com arranjos mais delicados e tal, e quando é bem feito, assim como costuma fazer a Orquestra Ouro Preto, o resultado é muito legal. Serão 15 músicas, que eu escolhi, já vislumbrando a possibilidade de casarem bem com um arranjo de orquestra", destaca o artista.



No sábado (15), a programação inicia às 19h30 com a apresentação "Gonzagão", unindo o Concerto para Cordas ao Trio Pé de Serra. Em seguida, às 20h30, a Orquestra reencontra Alceu Valença no palco de Copacabana em um espetáculo que faz parte das celebrações dos 80 anos do cantor. A parceria entre eles, inclusive, já dura quase 15 anos, e inclui um show em Copacabana, em 2022, além de acumular turnês nacionais, apresentações na Europa e dois álbuns gravados.



"Para mim vai ser muito bonito, alegre e simbólico ver uma praia inteira ouvir a orquestra e este grande artista", comenta o Maestro Rodrigo Toffolo. "Estar com eles é muito prazeroso. E é uma maravilha ser um espetáculo gratuito, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar ingresso, né? É prazeroso até para mim levar para Copacabana esse show", diz Alceu.

Dono de canções como "La Belle de Jour", "Anunciação", "Tropicana" e "Girassol", o artista diz que é "ótimo" ver as canções alcançarem novos públicos e versões, como no caso do concerto.

Mais opções gratuitas

Domingo (16), rola a tradicional Feijoada da Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste, com entrada gratuita. O evento contará com a apresentação do cantor Marquinhos Sensação e do elenco da Imperatriz Leopoldinense. O prato de feijoada custa R$ 20. Entre as opções para a criançada, há o espetáculo "A Cigarra e a Formiga", no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, a partir das 16h.

Shows



Orquestra Ouro Preto Vale Festival

Sexta-feira: Orquestra Ouro Preto: Lendas do Rock (19h30); Samuel Rosa (20h30)

Sábado: Orquestra Ouro Preto: Gonzagão: Concerto para Cordas e Trio Pé de Serra (19h30) e

Local: Praia de Copacabana

Endereço: : Avenida Atlântica, Copacabana, altura do Posto 2

Ingresso: Grátis



Eliane Faria, Andréa Montezuma e Dilma Oliveira

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Belo

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Campo do Rubens Vaz

Endereço: Rua Tancredo Neves, s/nº, Nova Holanda, Complexo da Maré

Ingresso: Grátis



Nando Reis

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 70



Charlles André - gravação de audiovisual

Participações - Alex Marrom Bombom, Gamadinho, André Renato e Grupo Vou pro Sereno

Sábado, a partir das 15h

Local: Clube Renascença

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingresso: a partir de R$ 20



Drenna - Show Cisne Negro

Sábado, às 16h

Local: Sesc São João de Meriti

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 7,50



Humberto Gessinger- Acústicos Engenheiros do Hawaii

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 80



Giana

Sábado, a partir das 19h

Local: Solar de Botafogo

Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 109,50



Fábio Jr.

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Aquarela Carioca

Sábado, a partir das 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Sousa, 16 – Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 55 (pelo Sympla)

Marvvila

Sábado, às 20h

Local: Bar do Belo

Endereço: Av. das Américas, 13.970, Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: R$ 30



Samba 90 - Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art

Domingo, a partir das 13h

Local: Praça do Trem – Armazém do Engenhão

Endereço: Rua José dos Reis, s/nº, no bairro do Engenho de Dentro

Ingresso: a partir de R$ 40



Diogo Nogueira & MPBJazz Orquestra

Domingo, a partir das 17h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, s/n, Cinelândia - Centro

Ingresso: a partir de R$ 90



Delacruz e Bernini - 'Trap, Arena, Pagode'

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 40

Roberto Carlos

Domingo, às 20h30

Local: Qualistage - Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 210





Espetáculos

"Dora", com Grace Gianoukas

Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 25



"Seja Luz"

Sexta-feira, às 19h e às 21h30

Local: Shopping Grande Rio - Estacionamento

Endereço: R. Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 40



"Gente de Classe"

Sexta-feira, às 19h; Sábado e Domingo, às 17h

Local: Local: Teatro Firjan Sesi Centro

Endereço: Av. Graça Aranha, nº 1 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 80



"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 73



"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo

Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60



"Wicked - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 150



"Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º Piso - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 45



"A Cigarra e a Formiga"

Domingo, a partir das 16h

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel

Ingresso: Grátis



Mais opções



Baile das Antigas

Sábado, a partir das 14h

Local: Arena Errejota – Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: a partir de R$ 40 (Guichê Web e lojas South)



Feijoada da Unidos de Padre Miguel - Marquinhos Sensação e Imperatriz Leopoldinense

Domingo, a partir das 13h

Local: Quadra da Unidos de Padre Miguel

Endereço: Rua Mesquita, 8, em Padre Miguel

Ingresso: Grátis; prato de feijoada custa R$ 20



Feijoada do Rival - Ito Melodia

Domingo, a partir das 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 70