Feira das Yabás vai celebrar cultura do subúrbio com evento gratuito no CCBB RJ - Divulgação

Feira das Yabás vai celebrar cultura do subúrbio com evento gratuito no CCBB RJDivulgação

Publicado 10/08/2026 17:54

Rio - O Trem do Samba leva mais uma edição da tradicional Feira das Yabás para o Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio, neste sábado (15). O evento gratuito , que celebra a ancestralidade afrobrasileira e cultura do subúrbio, conta com a consagrada roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz.

Também desembarcam na Praça da Pira as Velhas Guardas do Império Serrano e da Portela, além do grupo Jongo da Serrinha. A celebração tem direito à gastronomia suburbana, como feijoada, angu à baiana, frango com quiabo, macarrão com carne assada e mais receitas.

A roda de conversa mediada pela jornalista Bia Sampaio convida Tatiana Sampaio. A bióloga é responsável por pesquisas que indicam o potencial da polilaminina, molécula com potencial para reverter lesões de medula.

O evento reúne importantes celebrações culturais da cidade do Rio. A Feira das Yabás é considerada por lei patrimônio cultural e imaterial da capital, enquanto o Trem do Samba é inspirado nas viagens que Paulo da Portela e outros sambistas faziam no início do século 20 para escapar da repressão policial ao gênero.

Serviço



Feira das Yabás

Sábado (15), das 13h às 20h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis