Feira das Yabás vai celebrar cultura do subúrbio com evento gratuito no CCBB RJDivulgação

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Mylena Moura
Rio - O Trem do Samba leva mais uma edição da tradicional Feira das Yabás para o Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio, neste sábado (15). O evento gratuito, que celebra a ancestralidade afrobrasileira e  cultura do subúrbio, conta com a consagrada roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz.
Também desembarcam na Praça da Pira as Velhas Guardas do Império Serrano e da Portela, além do grupo Jongo da Serrinha. A celebração tem direito à gastronomia suburbana, como feijoada, angu à baiana, frango com quiabo, macarrão com carne assada e mais receitas.
A roda de conversa mediada pela jornalista Bia Sampaio convida Tatiana Sampaio. A bióloga é responsável por pesquisas que indicam o potencial da polilaminina, molécula com potencial para reverter lesões de medula.
O evento reúne importantes celebrações culturais da cidade do Rio. A Feira das Yabás é considerada por lei patrimônio cultural e imaterial da capital, enquanto o Trem do Samba é inspirado nas viagens que Paulo da Portela e outros sambistas faziam no início do século 20 para escapar da repressão policial ao gênero.
Serviço

Feira das Yabás
Sábado (15), das 13h às 20h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis