Noite dos Enredos acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do SambaDivulgação
Palco Bradesco: DJ Julia Barros (17h); Dibob: 25 anos conv. Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher (18h45); DJ Julia Barros (19h05); Raimundos conv. Charlie Brown Jr., Thiago Castanho & Marcão Britto (19h35); Melton Sello DJ Set (20h20) e Fresno: 10 Anos de A Sinfonia de Tudo que Há, com Nova Orquestra (21h)
Sábado
Palco Corona: DJ Man from Rio (15h); Cortejo Afro convida Luedji Luna & Margareth Menezes (17h55); Paulinho da Viola convida Maria Bethânia (19h); Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set (20h15); e Bloco do Silva (20h50)
Palco Bradesco: Amanda Magalhães (14h35); Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares (15h45); e Leci Brandão & Rappin’ Hood (17h55)
Palco Deezer: Yasmin Lisboa (16h); Sô Lyma (18h30) e Larinhx (22h)
Domingo
Palco Corona: Facchinetti (15h); Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho (16h50); TropiCals (17h55); Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem? (19h); Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set (20h15); e Caetano Veloso conv. Emicida (20h50)
Palco Bradesco: Nova Orquestra toca: Bloco do Eu Sozinho (14h35); Academia da Berlinda: 10 anos de Nada Sem Ela com Louise (15h45); Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (17h55)
Palco Deezer: Rafa Canholato B2B Babi (16h); Bia Marques (18h30); e Yasmin Vilhena (22)
Endereço: Praça Santos Dumont, 31, Gávea
Ingresso: A partir de R$ 218,40 (meia-entrada solidária ), na sexta-feira; e a partir de R$ 286,65 (meia-entrada solidária), sábado e domingo
Simone
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 80
Celebrare
Sexta-feira, às 19h
Local: Qualistage - Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Pablo
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70
Hungria
Sábado, a partir das 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 85
Zé Ramalho
Sábado, a partir das 20h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ
Ingresso: a partir de R$ 30
Marcelo Falcão – Turnê O Legado
Sábado, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: R. dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 157,50 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Alexandre Pires
Sábado, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70
Espetáculos
Sexta-feira, às 17h
Local: Teatro Alcione Araújo – Biblioteca Parque Estadual
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1261 – Centro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h
Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80
"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea, Rio de Janeiro - RJ
Ingresso: a partir de R$ 73
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo
Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
"Surto Coletivo", com Maurício Meirelles
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5.474 – Del Castilho
Ingresso: a partir de R$ 60
Luluca Show
Sábado, a partir das 14h
Local: Qualistage - Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 110
"Histórias do Porchat"
Sábado, às 18h30 e 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
"Deserto"
Sábado, às 20h, e domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira: 'É Noite na América' (14h), 'Poema do Mar' (15h40) e 'Em Busca da Vida' (17h40)
Sábado: 'Pulse' (13h50), 'California Company Town' (16h10) e 'Fordlandia Malaise + Fordlândia Panacea' (17h50 )
Domingo: 'Blade Runner – O Caçador de Androides' (15h30)
Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro
Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro
Ingresso: Grátis - Retirada de ingressos para os filmes: 30 minutos antes de cada sessão
Sábado, a partir das 15h
Local: Museu Bispo do Rosário
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400 — Colônia, Taquara
Ingresso: Grátis
Sábado, a partir das 15h: Documentário 'Sissi' + debate “Rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino: Legado”, com a participação de Marisa Pires Nogueira, primeira capitã da Seleção Brasileira feminina
Domingo, às 17h: 'Germán Cano - A história por trás do artilheiro'
Local: Estação Claro Rio
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo
Ingresso: Grátis - (retirada através da Sympla)