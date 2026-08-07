Noite dos Enredos acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do SambaDivulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Os apaixonados pela folia já têm destino certo neste fim de semana: a Cidade do Samba. Tradição do Carnaval carioca, a "Noite dos Enredos" acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 19h. No evento, as 12 escolas do Grupo Especial darão uma prévia do tema que apresentarão na Sapucaí, em 2027. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. 
A abertura ficará por conta do grupo Samba Que Elas Querem. "Estamos muito animadas para abrir a Noite dos Enredos! Nós amamos o carnaval das Escolas de Samba e temos imenso respeito por todas as agremiações, independente de cada uma de nós ter sua torcida. Preparamos um show bem bonito com o que temos de melhor do nosso repertório e uma singela homenagem às escolas que se apresentarão nesta sexta", adianta Cecília Cruz, diretora musical da banda. O encerramento será com show do cantor de pagode Yan.
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Simone faz show no Vivo Rio nesta sexta-feira (7) - Nana Moraes / Divulgação
Marcelo Falcão se apresenta neste sábado (8), na Fundição Progresso - Pedro Darua / Divulgação
'Noite dos Enredos' acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do Samba - Eduardo Hollanda /Divulgação
'Noite dos Enredos' acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do Samba - Divulgação
'Noite dos Enredos' acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do Samba - Divulgação
'Noite dos Enredos' acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do Samba - Divulgação
Paulinho da Viola está entre as atrações do festival 'Doce Maravilha' - Leo Aversa / Divulgação
Alexandre Pires fará show no Espaço Hall, neste sábado (8) - Leonardo Lima / Divulgação
Caetano Veloso está entre as atrações do festival 'Doce Maravilha' - Thiago Mattos / Brazil News
Outra dica no esquema 0800 é conferir mais uma edição do Arraiá da Vizinhança, no Museu Bispo do Rosario, na Taquara, neste sábado (8). Em clima de despedida, a festa junina reúne apresentações musicais, quadrilha, barracas de comidas típicas, artesanato local e atividades para crianças, a partir das 15h.
Para quem gosta de audiovisual, o festival de cinema "Cinefoot", dedicado ao futebol no Brasil, na Estação Claro Rio, na Zona Sul, tem entrada gratuita, assim como a mostra "Um século de Metrópolis: da invenção do futuro às ruínas do sonho moderno", em homenagem ao clássico "Metrópolis", de Fritz Lang, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, no Centro. 
Opções pagas 
Para quem tiver dinheiro sobrando, o Festival Doce Maravilha acontece neste fim de semana no Jockey Club Brasileiro, e reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Entre as atrações confirmadas estão: Paulinho da Viola e Maria Bethânia, Caetano Veloso e Emicida, Os Paralamas do Sucesso, Falamansa e mais. 
Na mesma região, Simone se apresenta, nesta sexta-feira, no Vivo Rio. Já Marcelo Falcão leva os maiores sucessos para a Fundição Progresso, na Lapa, no sábado. Na Zona Sudoeste, Alexandre Pires promete não deixar ninguém parado no Espaço Hall com a turnê 'Pagonejo Bão'. 
Entre as opções para a criançada está o espetáculo Luluca Show, com música inéditas, desafios ao vivo, quadros interativos e participação direta da plateia. "Eu amo estar no palco porque é um lugar onde eu posso sentir de verdade a energia do público. Nesse show eu quis que eles participassem ainda mais, como se a gente estivesse dentro de um vídeo, só que ao vivo", diz a youtuber. 
Confira a programação completa:
Shows
Festival Doce Maravilha
Sexta-feira
Palco Bradesco: DJ Julia Barros (17h); Dibob: 25 anos conv. Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher (18h45); DJ Julia Barros (19h05); Raimundos conv. Charlie Brown Jr., Thiago Castanho & Marcão Britto (19h35); Melton Sello DJ Set (20h20) e Fresno: 10 Anos de A Sinfonia de Tudo que Há, com Nova Orquestra (21h)

Sábado
Palco Corona: DJ Man from Rio (15h); Cortejo Afro convida Luedji Luna & Margareth Menezes (17h55); Paulinho da Viola convida Maria Bethânia (19h); Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set (20h15); e Bloco do Silva (20h50)
Palco Bradesco: Amanda Magalhães (14h35); Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares (15h45); e Leci Brandão & Rappin’ Hood (17h55)
Palco Deezer: Yasmin Lisboa (16h); Sô Lyma (18h30) e Larinhx (22h)

Domingo
Palco Corona: Facchinetti (15h); Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho (16h50); TropiCals (17h55); Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem? (19h); Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set (20h15); e Caetano Veloso conv. Emicida (20h50)
Palco Bradesco: Nova Orquestra toca: Bloco do Eu Sozinho (14h35); Academia da Berlinda: 10 anos de Nada Sem Ela com Louise (15h45); Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (17h55)
Palco Deezer: Rafa Canholato B2B Babi (16h); Bia Marques (18h30); e Yasmin Vilhena (22)
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31, Gávea
Ingresso: A partir de R$ 218,40 (meia-entrada solidária ), na sexta-feira; e a partir de R$ 286,65 (meia-entrada solidária), sábado e domingo

Simone
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 80

Celebrare
Sexta-feira, às 19h
Local: Qualistage - Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50

Pablo
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70

Hungria
Sábado, a partir das 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 85

Zé Ramalho
Sábado, a partir das 20h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ
Ingresso: a partir de R$ 30

Marcelo Falcão – Turnê O Legado
Sábado, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: R. dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 157,50 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Alexandre Pires
Sábado, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70

Espetáculos
"Sala dos Professores" – Ensaio Aberto Gratuito
Sexta-feira, às 17h
Local: Teatro Alcione Araújo – Biblioteca Parque Estadual
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1261 – Centro
Ingressos: Grátis
"Dora", com Grace Gianoukas
Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h
Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80

"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea, Rio de Janeiro - RJ
Ingresso: a partir de R$ 73
"Mulher em fuga"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro
Ingresso: a partir de R$ 25

"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo
Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60

"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150

"Surto Coletivo", com Maurício Meirelles
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5.474 – Del Castilho
Ingresso: a partir de R$ 60

Luluca Show
Sábado, a partir das 14h
Local: Qualistage - Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 110

"Histórias do Porchat"
Sábado, às 18h30 e 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro
Ingresso: a partir de R$ 25

"Deserto"
Sábado, às 20h, e domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Mais opções
Mostra "Um século de Metrópolis: da invenção do futuro às ruínas do sonho moderno”
Sexta-feira: 'É Noite na América' (14h), 'Poema do Mar' (15h40) e 'Em Busca da Vida' (17h40)
Sábado: 'Pulse' (13h50), 'California Company Town' (16h10) e 'Fordlandia Malaise + Fordlândia Panacea' (17h50 )
Domingo: 'Blade Runner – O Caçador de Androides' (15h30)
Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro
Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro
Ingresso: Grátis - Retirada de ingressos para os filmes: 30 minutos antes de cada sessão
Arraiá da Vizinhança
Sábado, a partir das 15h
Local: Museu Bispo do Rosário
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400 — Colônia, Taquara
Ingresso: Grátis
"Cinefoot"
Sábado, a partir das 15h: Documentário 'Sissi' + debate “Rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino: Legado”, com a participação de Marisa Pires Nogueira, primeira capitã da Seleção Brasileira feminina
Domingo, às 17h: 'Germán Cano - A história por trás do artilheiro'
Local: Estação Claro Rio
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo
Ingresso: Grátis - (retirada através da Sympla)