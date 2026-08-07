Noite dos Enredos acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do Samba - Divulgação

Noite dos Enredos acontece nesta sexta-feira (7), na Cidade do SambaDivulgação

Publicado 07/08/2026 05:00 | Atualizado 07/08/2026 10:48

Rio - Os apaixonados pela folia já têm destino certo neste fim de semana: a Cidade do Samba. Tradição do Carnaval carioca, a "Noite dos Enredos" acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 19h. No evento, as 12 escolas do Grupo Especial darão uma prévia do tema que apresentarão na Sapucaí, em 2027. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A abertura ficará por conta do grupo Samba Que Elas Querem. "Estamos muito animadas para abrir a Noite dos Enredos! Nós amamos o carnaval das Escolas de Samba e temos imenso respeito por todas as agremiações, independente de cada uma de nós ter sua torcida. Preparamos um show bem bonito com o que temos de melhor do nosso repertório e uma singela homenagem às escolas que se apresentarão nesta sexta", adianta Cecília Cruz, diretora musical da banda. O encerramento será com show do cantor de pagode Yan.

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Outra dica no esquema 0800 é conferir mais uma edição do Arraiá da Vizinhança, no Museu Bispo do Rosario, na Taquara, neste sábado (8). Em clima de despedida, a festa junina reúne apresentações musicais, quadrilha, barracas de comidas típicas, artesanato local e atividades para crianças, a partir das 15h.

Para quem gosta de audiovisual, o festival de cinema "Cinefoot", dedicado ao futebol no Brasil, na Estação Claro Rio, na Zona Sul, tem entrada gratuita, assim como a mostra "Um século de Metrópolis: da invenção do futuro às ruínas do sonho moderno", em homenagem ao clássico "Metrópolis", de Fritz Lang, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, no Centro.

Opções pagas

Para quem tiver dinheiro sobrando, o Festival Doce Maravilha acontece neste fim de semana no Jockey Club Brasileiro, e reúne artistas de diferentes gerações e estilos. Entre as atrações confirmadas estão: Paulinho da Viola e Maria Bethânia, Caetano Veloso e Emicida, Os Paralamas do Sucesso, Falamansa e mais.

Na mesma região, Simone se apresenta, nesta sexta-feira, no Vivo Rio. Já Marcelo Falcão leva os maiores sucessos para a Fundição Progresso, na Lapa, no sábado. Na Zona Sudoeste, Alexandre Pires promete não deixar ninguém parado no Espaço Hall com a turnê 'Pagonejo Bão'.

Entre as opções para a criançada está o espetáculo Luluca Show, com música inéditas, desafios ao vivo, quadros interativos e participação direta da plateia. "Eu amo estar no palco porque é um lugar onde eu posso sentir de verdade a energia do público. Nesse show eu quis que eles participassem ainda mais, como se a gente estivesse dentro de um vídeo, só que ao vivo", diz a youtuber.

Confira a programação completa:

Shows

Festival Doce Maravilha

Sexta-feira

Palco Bradesco: DJ Julia Barros (17h); Dibob: 25 anos conv. Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher (18h45); DJ Julia Barros (19h05); Raimundos conv. Charlie Brown Jr., Thiago Castanho & Marcão Britto (19h35); Melton Sello DJ Set (20h20) e Fresno: 10 Anos de A Sinfonia de Tudo que Há, com Nova Orquestra (21h)



Sábado

Palco Corona: DJ Man from Rio (15h); Cortejo Afro convida Luedji Luna & Margareth Menezes (17h55); Paulinho da Viola convida Maria Bethânia (19h); Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set (20h15); e Bloco do Silva (20h50)

Palco Bradesco: Amanda Magalhães (14h35); Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares (15h45); e Leci Brandão & Rappin’ Hood (17h55)

Palco Deezer: Yasmin Lisboa (16h); Sô Lyma (18h30) e Larinhx (22h)



Domingo

Palco Corona: Facchinetti (15h); Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho (16h50); TropiCals (17h55); Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem? (19h); Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set (20h15); e Caetano Veloso conv. Emicida (20h50)

Palco Bradesco: Nova Orquestra toca: Bloco do Eu Sozinho (14h35); Academia da Berlinda: 10 anos de Nada Sem Ela com Louise (15h45); Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (17h55)

Palco Deezer: Rafa Canholato B2B Babi (16h); Bia Marques (18h30); e Yasmin Vilhena (22)



Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31, Gávea

Ingresso: A partir de R$ 218,40 (meia-entrada solidária ), na sexta-feira; e a partir de R$ 286,65 (meia-entrada solidária), sábado e domingo



Simone

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 80



Celebrare

Sexta-feira, às 19h

Local: Qualistage - Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Pablo

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Hungria

Sábado, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 85



Zé Ramalho

Sábado, a partir das 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ

Ingresso: a partir de R$ 30



Marcelo Falcão – Turnê O Legado

Sábado, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 157,50 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



Alexandre Pires

Sábado, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Espetáculos

"Sala dos Professores" – Ensaio Aberto Gratuito

Sexta-feira, às 17h

Local: Teatro Alcione Araújo – Biblioteca Parque Estadual

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1261 – Centro

Ingressos: Grátis

"Dora", com Grace Gianoukas

Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60

"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 80



"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 73

"Mulher em fuga"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo

Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60



"Wicked - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 150



"Surto Coletivo", com Maurício Meirelles

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5.474 – Del Castilho

Ingresso: a partir de R$ 60



Luluca Show

Sábado, a partir das 14h

Local: Qualistage - Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 110



"Histórias do Porchat"

Sábado, às 18h30 e 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



"Deserto"

Sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25

Mais opções

Mostra "Um século de Metrópolis: da invenção do futuro às ruínas do sonho moderno”

Sexta-feira: 'É Noite na América' (14h), 'Poema do Mar' (15h40) e 'Em Busca da Vida' (17h40)

Sábado: 'Pulse' (13h50), 'California Company Town' (16h10) e 'Fordlandia Malaise + Fordlândia Panacea' (17h50 )

Domingo: 'Blade Runner – O Caçador de Androides' (15h30)

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro

Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro

Ingresso: Grátis - Retirada de ingressos para os filmes: 30 minutos antes de cada sessão

Arraiá da Vizinhança

Sábado, a partir das 15h

Local: Museu Bispo do Rosário

Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400 — Colônia, Taquara

Ingresso: Grátis

"Cinefoot"

Sábado, a partir das 15h: Documentário 'Sissi' + debate “Rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino: Legado”, com a participação de Marisa Pires Nogueira, primeira capitã da Seleção Brasileira feminina

Domingo, às 17h: 'Germán Cano - A história por trás do artilheiro'

Local: Estação Claro Rio

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo

Ingresso: Grátis - (retirada através da Sympla)