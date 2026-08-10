Mariah Carey anuncia show extra no Brasil Reprodução do Instagram
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Grátis! Feira das Yabás celebra cultura do subúrbio no CCBB
Evento, que conta com a consagrada roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz, ocorre neste sábado (10), a partir das 13h
Mariah Carey anuncia show extra de turnê natalina no Brasil
Apresentação acontecerá no dia 18 de novembro em São Paulo; venda geral de ingressos inicia na quinta-feira (13)
Regina Duarte e Gabriela Duarte voltam a atuar juntas como mãe e filha
Peça 'A Filha da...' estreia no fim de agosto, em São Paulo, e celebra os 80 anos da veterana
Fim de semana no Rio tem prévia do Carnaval e mais opções gratuitas
Roteiro ainda conta com festival na Zona Sul, reunindo grandes nomes da música, 'arraiá' e cinema
Com José Loreto e Valéria Barcellos, 'Ópera do Malandro' chega ao Rio
Nova montagem amplia o protagonismo feminino e aproxima a obra da Umbanda; espetáculo entra em cartaz nesta quinta-feira (6), na Barra
Anitta é confirmada como atração principal do Rock The Mountain 2026
Cantora retorna ao festival em Petrópolis, que terá Ivete Sangalo, Jorja Smith e M.I.A. no line-up