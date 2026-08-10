Mariah Carey anuncia show extra no Brasil - Reprodução do Instagram

Mariah Carey anuncia show extra no Brasil Reprodução do Instagram

Publicado 10/08/2026 11:16

Rio - Mariah Carey, de 57 anos, fará mais um show da turnê "Mariah Carey’s Christmas Time" no Brasil neste ano. A cantora se apresentará no dia 18 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo. A novidade foi anunciada por meio das redes sociais nesta segunda-feira (10).

Clientes do Private Bank e do Itaú Personnalité poderão comprar as entradas a partir desta terça (11), ao meio-dia. Já os demais clientes do banco poderão garantir os ingressos, na quarta-feira (12), no mesmo horário. A venda geral começará na quinta-feira (13), no site da Eventim.

Dona do sucesso "All I Want for Christmas Is You", a artista também se apresentará dia 17 no Nubank Parque, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena, na Zona Sudoeste do Rio, como divulgado anteriormente.

A última passagem de Mariah ao Brasil aconteceu em 2025, quando participou do The Town e do Amazônia Live , em Belém, no Pará.