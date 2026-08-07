Regina Duarte e Gabriela Duarte voltam a viver mãe e filha no teatro - Reprodução / Instagram

Regina Duarte e Gabriela Duarte voltam a viver mãe e filha no teatroReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2026 09:44 | Atualizado 07/08/2026 10:44





A novidade foi anunciada pelas duas nas redes sociais. Em um vídeo, Regina e Gabriela aparecem diante de uma cena da novela de Manoel Carlos, em que interpretaram Helena e Maria Eduarda, e aproveitaram a lembrança para revelar o reencontro profissional. "Mais uma vez como mãe e filha", anunciaram. Rio - Regina Duarte e Gabriela Duarte vão dividir novamente a cena como mãe e filha. A parceria, marcada na televisão por "Por Amor", de 1997, agora chega ao teatro com o espetáculo "A Filha da...", previsto para estrear no fim de agosto, em São Paulo. A montagem também integra as celebrações pelos 80 anos de Regina e pelos 70 anos de carreira da atriz.A novidade foi anunciada pelas duas nas redes sociais. Em um vídeo, Regina e Gabriela aparecem diante de uma cena da novela de Manoel Carlos, em que interpretaram Helena e Maria Eduarda, e aproveitaram a lembrança para revelar o reencontro profissional. "Mais uma vez como mãe e filha", anunciaram.





Desta vez, porém, a dupla seguirá por um caminho diferente do drama que marcou a televisão. Definida pelas atrizes como uma "comédia nonsense", a peça é ambientada nos anos 1990 e acompanha uma mulher obcecada pela princesa Diana.



Revoltada ao descobrir uma notícia sobre a traição do então príncipe Charles, a personagem atira contra uma fotografia dele publicada em um jornal. O disparo, porém, atinge o próprio marido e provoca a morte dele.



Para esconder o crime, ela recorre à mãe, uma funcionária pública. Juntas, as duas criam um plano que abre espaço para as situações de humor da montagem.



Regina e Gabriela já trabalharam juntas em outras produções. Em "Chiquinha Gonzaga", minissérie exibida em 1999, interpretaram a protagonista em diferentes fases da vida. Elas também estiveram em "Top Model", de 1989, e "A Lei do Amor", de 2016.



Fora da ficção, Gabriela já falou publicamente sobre períodos de afastamento da mãe por conflitos familiares e diferenças de opinião, além da busca por maior independência profissional. "Tive a conversa com ela, e ela não gostou. Já brigava com a coisa há muito tempo", relembrou em uma entrevista anterior.