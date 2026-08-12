Cantora Cristina Buarque vai ganhar tributo na antiga quadra da Portela - Reprodução / Instagram

Cantora Cristina Buarque vai ganhar tributo na antiga quadra da PortelaReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 21:04 | Atualizado 13/08/2026 09:28

Rio - A antiga quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, será palco, neste sábado (15), a partir das 14h, de uma grande roda de samba em homenagem à memória da cantora Cristina Buarque, que morreu em abril de 2025, aos 74 anos. Parceiro fiel da artista, o grupo Terreiro Grande virá especialmente de São Paulo para comandar o tributo e relembrar clássicos de Paulo da Portela, Candeia, Monarco e muitos outros compositores da Azul e Branco gravados pela intérprete.

fotogaleria

Portelense de coração, Cristina fez sucesso nacionalmente com a canção "Quantas Lágrimas", de Manacéa. Em seguida, passou a ter uma forte ligação com integrantes da Velha Guarda da escola.Famosa pelo cuidado ao pesquisar repertório e pelo dom de 'garimpar' pérolas, a artista deixou discos históricos, como "Prato e Faca" (1976), todos disputados até hoje, por fãs, em sebos e loja especializadas.Ex-presidente da Portela e um dos organizadores do evento, que conta com apoio do departamento cultural da agremiação, Luis Carlos Magalhães não esconde a admiração pela homenageada."A verdade é que eu não sou Portela desde os tempos de criança, como diz o verso da música do Monarco. Eu me transformei em portelense, e várias cantoras foram responsáveis por isso. Guardo um lugar especial para a Cristina Buarque, porque foi através dela que eu tive mais contato com as canções de meio de ano, os sambas de terreiro da Portela. Aí eu me encantei tanto que acabei virando Portela", destaca Luis Carlos, que completa: "Ela tem um lugar especial no panteão das cantoras da Portela e das cantoras da música popular brasileira. Acho que a Cristina Buarque é minha cantora favorita, dentre todas."Outro devoto da irmã de Chico Buarque, Renato Martins, membro do Terreiro Grande, fala da emoção de poder se apresentar, pela primeira vez, no solo sagrado da Portelinha. "A importância desse evento é muito grande, porque a Cristina era portelense e amava os compositores da Velha Guarda. Então fazer essa homenagem lá, para nós, é uma honra muito grande", exalta Renato, que acompanhou a cantora com o Terreiro Grande em diversos shows nos anos 2000.Um desses encontros deu origem ao célebre disco "Cristina Buarque e Terreiro Grande - ao vivo" (2007). Pouco depois, em 2010, veio outro álbum, este todo dedicado à obra de Candeia.O roteiro da festa promete lembrar, ainda, canções de Heitor dos Prazeres, Alvaiade, Bubu, Mijinha, Chico Santana, Alberto Lonato, Paulinho da Viola, Picolino e Mauro Duarque, entre outros bambas que ajudaram a construir a história da maior campeã do Carnaval. Haverá espaço, também, para outros ícones gravados pela artista, como Noel Rosa, Wilson Baptista e Dona Ivone Lara.Reconhecido pelo forte trabalho de pesquisa em prol da preservação do samba, o Terreiro Grande é formado por Luizinho (pandeiro), Edinho (cavaco), Eri (percussão), Renato (percussão), Neto (percussão), Miséria (pandeiro), Estrela (percussão), Rafael (surdo), Xande (cuíca), Tito (violão) e Danilo (cavaco). Todos os integrantes também cantam.'Cristina Buarque para Sempre' - roda de samba e tributo com o grupo Terreiro GrandeData: Sábado, dia 15 de agostoHorário: A partir das 14hLocal: Portelinha (sede da Galeria da Velha Guarda da Portela)Endereço: Estrada do Portela, 446, Oswaldo Cruz, em frente à Praça Paulo da PortelaClassificação: LivreEntrada: 1 Kg de alimento não perecível.