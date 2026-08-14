Cantor Paulo Neto será uma das atrações do Louvorzão - Divulgação

Cantor Paulo Neto será uma das atrações do LouvorzãoDivulgação

Publicado 14/08/2026 13:14

Rio - A Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, será palco, neste sábado (15), a partir das 14h, de um grande evento gospel com entrada franca. O Louvorzão 93, que acontece há mais de 30 anos e faz parte do calendário da cidade, contará com apresentações de Midian Lima, Paulo Neto, Gisele Nascimento, Get Worship, Samuel Eleotério, Davi Sacer, Eyshila, Felipe Rodrigues e Marine Friesen.

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Completam a lista de atrações Kailane Frauches, Wilian Nascimento, Samuel Miranda, Sarah Farias, Samuel Messias, Julliany Souza, Elaine Martins, Douglas de Lima e a angolana Nair Nanny. O palco terá 40 metros de extensão e uma estrutura de 530 m² de painéis de LED.



Esquema especial



Para que o público possa chegar e sair com mais facilidade, a melhor opção é o transporte público. Os trens dos ramais Japeri, Santa Cruz, Saracuruna e Belford Roxo irão circular com intervalos reduzidos.



Na volta, a TrensRJ vai disponibilizar viagens extras partindo da estação São Cristóvão: Santa Cruz (parador) às 22h05, 22h25, 22h45 e 23h05; Japeri (expresso) às 22h10, 22h30, 22h50 e 23h10; Saracuruna (parador) às 21h10, 21h40, 22h10, 22h30, 22h50 e 23h10; e Belford Roxo (parador) às 21h15, 21h45, 22h15, 22h35 e 23h05.



As partidas extras para o público do evento sairão exclusivamente da estação São Cristóvão, que ficará aberta para embarque até as 23h. Não haverá trens partindo da Central do Brasil nesta faixa de horário. As demais estações estarão disponíveis apenas para desembarque.



O metrô também é outra opção para o deslocamento. No sábado, funcionará das 5h à meia-noite. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, enquanto as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. A recomendação da concessionária para os clientes que vão participar do Louvorzão é utilizar a estação São Cristóvão.



Para aqueles que forem em caravana, a CET-Rio irá disponibilizar a Rua Nelson Sargento para o estacionamento dos ônibus. A operação de embarque e desembarque será autorizada na Rua General Herculano Gomes, no trecho entre o portão de entrada da QBV e a 2ª saída para o Viaduto Oduvaldo Cozzi. Lembrando que não terá estacionamento para ônibus na Quinta da Boa Vista.



"Vai ser um show maravilhoso com cada música pensada e colocada no seu lugar certo para que essa edição marque assim como outras marcaram. A expectativa está lá no alto e temos 50% do evento com atrações diferentes do ano passado e algumas pessoas que vão novamente e são muito aguardadas pelo público. Posso dizer que o line-up está incrível", garante Andrea Maier, diretora da Rádio 93 FM, uma das organizadoras do evento.

