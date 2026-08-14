Thiego Raimundo, o TH Joias, ao lado de Rodrigo Bacellar (D) - Reprodução/Redes sociais

Thiego Raimundo, o TH Joias, ao lado de Rodrigo Bacellar (D)Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/08/2026 13:19





O voto de Moraes se estende a Jéssica de Oliveira Santos e Thárcio Nascimento Salgado, mulher e ex-assessor de



Moraes é o relator do caso e foi o primeiro a votar. O julgamento acontece no plenário virtual da Primeira Turma até o dia 21 de agosto. Caso ele seja acompanhado pela maioria dos ministros, os cinco passarão a ser réus.

Rio - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou, nesta sexta-feira (14), pelo recebimento da denúncia contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Rodrigo Bacellar, o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias , e o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto. Eles são acusados de obstruir as investigações relacionadas ao vazamento de informações sigilosas de uma operação contra o Comando Vermelho. Os três estão presos.O voto de Moraes se estende a Jéssica de Oliveira Santos e Thárcio Nascimento Salgado, mulher e ex-assessor de TH Jóias , respectivamente. Para o ministro, a denúncia apresenta elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal.Moraes é o relator do caso e foi o primeiro a votar. O julgamento acontece no plenário virtual da Primeira Turma até o dia 21 de agosto. Caso ele seja acompanhado pela maioria dos ministros, os cinco passarão a ser réus.

O ministro também recebeu a denúncia contra Macário por violação de sigilo funcional. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o desembargador teria usado o cargo para revelar previamente a existência de medidas cautelares sigilosas contra TH e outros investigados

Segundo a denúncia apresentada pela PGR, os acusados teriam atuado no curso das investigações da Operação Zargun, entre 2 e 3 de setembro do ano passado. A ação investigava a atuação da facção Comando Vermelho e suas conexões com agentes públicos no Rio de Janeiro.

Ainda segundo a denúncia, as informações teriam chegado até TH Joias , que supostamente trocou de aparelho celular e retirou objetos de interesse da investigação de casa antes da chegada dos policiais. Conversas entre o ex-deputado e Bacellar indicam que eles tinham conhecimento da ação e trocavam orientações.

Já Thárcio, ex-assessor de TH Joias, é acusado de favorecimento pessoal. Ele teria ajudado o ex-deputado a escapar da operação e deixado que se escondesse em sua casa, conforme a denúncia.

O DIA entrou em contato com a defesa de Rodrigo Bacellar às 13h22 desta sexta-feira através de mensagem por WhatsApp, mas não teve retorno até a última atualização deste texto. A reportagem tenta contato com os representantes dos demais investigados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.