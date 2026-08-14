Família de Victor Manrique (de branco) estava no Rio em viagem de celebração de aniversário - Reprodução / Redes Sociais

Família de Victor Manrique (de branco) estava no Rio em viagem de celebração de aniversárioReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/08/2026 12:32 | Atualizado 14/08/2026 12:35

Rio - O engenheiro Victor Manrique, parente das turistas colombianas que morreram na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, na Zona Norte , usou as redes sociais para denunciar que golpistas criaram perfis falsos para pedir dinheiro em nome da sua família.

Em postagens realizadas na noite desta quinta-feira (13) e na manhã desta sexta-feira (14), Manrique informou aos familiares e amigos sobre o caso. Ele afirmou que criminosos usaram imagens dele e da companheira para solicitar transferências.

"Estão criando perfis falsos no nome de nossos familiares. Aproveitaram essa tragédia para enganar pessoas. Não estamos pedindo dinheiro. Pedimos muita cautela e que não caiam nesses golpes, que estão se aproveitando da dor que estamos enfrentando neste momento. Por favor, ajudem-nos denunciando esses perfis falsos", escreveu.

Victor perdeu a mãe, a irmã e a sobrinha na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, na manhã do último sábado (8). A família estava no Rio em uma viagem para celebrar o aniversário da filha do engenheiro, de 15 anos. Ele, a companheira e a adolescente iriam realizar um voo panorâmico pela cidade - na mesma aeronave - depois dos familiares.

"Publicaremos em nossos status qualquer informação relevante assim que tivermos a data e o horário para realizar uma despedida aos nossos familiares", completou o engenheiro.

Investigação

Nesta sexta-feira (14), a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que os trabalhos da Ação Inicial seguem em andamento. Nessa fase, realizada logo após o evento, investigadores aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, fazem a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes.

A FAB destacou que, durante essa etapa, os agentes reúnem elementos que ajudarão as próximas fases da investigação, que têm o objetivo de identificar os fatores que contribuíram para a queda.



A 19ª DP (Tijuca) também investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento.

Mudanças em voos panorâmicos

O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça Federal, na última quarta-feira (12), uma ação civil pública pedindo mudanças na operação de helicópteros comerciais no Rio. A principal solicitação é que aeronaves usadas no transporte remunerado de passageiros, incluindo os voos panorâmicos, utilizem, prioritariamente, a Rota Especial de Helicópteros Praia (REH Praia). O corredor já existe e acompanha o litoral carioca, a cerca de 600 metros da faixa de areia.

A proposta não alcança voos de emergência, segurança pública, defesa civil, salvamento, transporte aeromédico e outros serviços públicos. Operações jornalísticas também ficam fora do pedido. Trechos necessários para pousos e decolagens igualmente não seriam afetados.

Segundo o procurador Sergio Gardenghi Suiama, autor da ação, a intenção não é acabar com os passeios turísticos. A proposta busca retirar o tráfego rotineiro de áreas densamente povoadas.



“Não se pretende proibir os passeios turísticos de helicóptero. Mas não é razoável que uma atividade usufruída por poucos exponha centenas de milhares de moradores e áreas ambientalmente protegidas aos impactos dos sobrevoos”, afirmou.

Após a queda da aeronave, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) chegou solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) medidas imediatas para ampliar a fiscalização dos voos panorâmicos e de demais operações de helicópteros na cidade. Já Victor Manrique sugeriu a suspensão desses passeios.

Em nota, a Anac informou que reforçará as inspeções nas empresas do setor, com verificação das condições das aeronaves, da documentação dos pilotos e do cumprimento das normas operacionais.