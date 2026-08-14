Família de Victor Manrique (de branco) estava no Rio em viagem de celebração de aniversárioReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - O engenheiro Victor Manrique, parente das turistas colombianas que morreram na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, na Zona Norte, usou as redes sociais para denunciar que golpistas criaram perfis falsos para pedir dinheiro em nome da sua família.
Em postagens realizadas na noite desta quinta-feira (13) e na manhã desta sexta-feira (14), Manrique informou aos familiares e amigos sobre o caso. Ele afirmou que criminosos usaram imagens dele e da companheira para solicitar transferências.
"Estão criando perfis falsos no nome de nossos familiares. Aproveitaram essa tragédia para enganar pessoas. Não estamos pedindo dinheiro. Pedimos muita cautela e que não caiam nesses golpes, que estão se aproveitando da dor que estamos enfrentando neste momento. Por favor, ajudem-nos denunciando esses perfis falsos", escreveu.
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Victor perdeu a mãe, a irmã e a sobrinha na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, na manhã do último sábado (8). A família estava no Rio em uma viagem para celebrar o aniversário da filha do engenheiro, de 15 anos. Ele, a companheira e a adolescente iriam realizar um voo panorâmico pela cidade - na mesma aeronave - depois dos familiares. 
Os corpos de Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17, foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, na última terça-feira (11). Até o momento, não há informações sobre o enterro, que deverá ocorrer na Colômbia.
"Publicaremos em nossos status qualquer informação relevante assim que tivermos a data e o horário para realizar uma despedida aos nossos familiares", completou o engenheiro.
O acidente também causou a morte do piloto Alessandro Rocha, de 40 anos. O sepultamento do comandante aconteceu na última segunda-feira (10) no Cemitério de São Gonçalo, na Região Metropolitana.
Investigação
Nesta sexta-feira (14), a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que os trabalhos da Ação Inicial seguem em andamento. Nessa fase, realizada logo após o evento, investigadores aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, fazem a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes.
A FAB destacou que, durante essa etapa, os agentes reúnem elementos que ajudarão as próximas fases da investigação, que têm o objetivo de identificar os fatores que contribuíram para a queda.
A 19ª DP (Tijuca) também investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento.
Mudanças em voos panorâmicos
O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça Federal, na última quarta-feira (12), uma ação civil pública pedindo mudanças na operação de helicópteros comerciais no Rio. A principal solicitação é que aeronaves usadas no transporte remunerado de passageiros, incluindo os voos panorâmicos, utilizem, prioritariamente, a Rota Especial de Helicópteros Praia (REH Praia). O corredor já existe e acompanha o litoral carioca, a cerca de 600 metros da faixa de areia.
A proposta não alcança voos de emergência, segurança pública, defesa civil, salvamento, transporte aeromédico e outros serviços públicos. Operações jornalísticas também ficam fora do pedido. Trechos necessários para pousos e decolagens igualmente não seriam afetados.
Segundo o procurador Sergio Gardenghi Suiama, autor da ação, a intenção não é acabar com os passeios turísticos. A proposta busca retirar o tráfego rotineiro de áreas densamente povoadas.

“Não se pretende proibir os passeios turísticos de helicóptero. Mas não é razoável que uma atividade usufruída por poucos exponha centenas de milhares de moradores e áreas ambientalmente protegidas aos impactos dos sobrevoos”, afirmou.
Após a queda da aeronave, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) chegou solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) medidas imediatas para ampliar a fiscalização dos voos panorâmicos e de demais operações de helicópteros na cidade. Já Victor Manrique sugeriu a suspensão desses passeios.
Em nota, a Anac informou que reforçará as inspeções nas empresas do setor, com verificação das condições das aeronaves, da documentação dos pilotos e do cumprimento das normas operacionais.