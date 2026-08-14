Em postagens realizadas na noite desta quinta-feira (13) e na manhã desta sexta-feira (14), Manrique informou aos familiares e amigos sobre o caso. Ele afirmou que criminosos usaram imagens dele e da companheira para solicitar transferências.
"Estão criando perfis falsos no nome de nossos familiares. Aproveitaram essa tragédia para enganar pessoas. Não estamos pedindo dinheiro. Pedimos muita cautela e que não caiam nesses golpes, que estão se aproveitando da dor que estamos enfrentando neste momento. Por favor, ajudem-nos denunciando esses perfis falsos", escreveu.
Nesta sexta-feira (14), a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que os trabalhos da Ação Inicial seguem em andamento. Nessa fase, realizada logo após o evento, investigadores aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, fazem a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes.
A FAB destacou que, durante essa etapa, os agentes reúnem elementos que ajudarão as próximas fases da investigação, que têm o objetivo de identificar os fatores que contribuíram para a queda.
A 19ª DP (Tijuca) também investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento.
Mudanças em voos panorâmicos
O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça Federal, na última quarta-feira (12), uma ação civil pública pedindo mudanças na operação de helicópteros comerciais no Rio. A principal solicitação é que aeronaves usadas no transporte remunerado de passageiros, incluindo os voos panorâmicos, utilizem, prioritariamente, a Rota Especial de Helicópteros Praia (REH Praia). O corredor já existe e acompanha o litoral carioca, a cerca de 600 metros da faixa de areia.
A proposta não alcança voos de emergência, segurança pública, defesa civil, salvamento, transporte aeromédico e outros serviços públicos. Operações jornalísticas também ficam fora do pedido. Trechos necessários para pousos e decolagens igualmente não seriam afetados.
Segundo o procurador Sergio Gardenghi Suiama, autor da ação, a intenção não é acabar com os passeios turísticos. A proposta busca retirar o tráfego rotineiro de áreas densamente povoadas.
“Não se pretende proibir os passeios turísticos de helicóptero. Mas não é razoável que uma atividade usufruída por poucos exponha centenas de milhares de moradores e áreas ambientalmente protegidas aos impactos dos sobrevoos”, afirmou.
Após a queda da aeronave, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) chegou solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) medidas imediatas para ampliar a fiscalização dos voos panorâmicos e de demais operações de helicópteros na cidade. Já Victor Manrique sugeriu a suspensão desses passeios.
Em nota, a Anac informou que reforçará as inspeções nas empresas do setor, com verificação das condições das aeronaves, da documentação dos pilotos e do cumprimento das normas operacionais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.