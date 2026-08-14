Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (14), com céu parcialmente nubladoCarlos Elias Junior / Agência O DIA
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