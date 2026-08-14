Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (14), com céu parcialmente nublado - Carlos Elias Junior / Agência O DIA

Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (14), com céu parcialmente nubladoCarlos Elias Junior / Agência O DIA

Publicado 14/08/2026 14:48

Rio - O tempo deve ficar instável no Rio de Janeiro neste fim de semana, com queda nas temperaturas já nesta sexta-feira (14). A partir de domingo (16), o tempo pode melhorar gradualmente, com redução da nebulosidade e sem previsão de chuva.

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Segundo o Centro de Operações Rio (COR), áreas de instabilidade influenciarão o tempo na cidade do Rio.

Para esta sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca e isolada a partir do fim da tarde, passando a chuva fraca a moderada isolada durante a noite. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C.

No sábado (15), o tempo permanece influenciado pelas áreas de instabilidade, com céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada durante a madrugada, além de pancadas isoladas pela manhã e à tarde. Os ventos serão moderados, com velocidades entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. As temperaturas ficam entre 17°C e 30°C.

Entre o domingo (16) e a terça-feira (18), o clima no Rio será influenciado por um sistema de alta pressão. No domingo, o céu estará nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os ventos serão de moderados a fortes. A temperatura máxima é de 29ºC e a mínima é de 16ºC.

Saiba como começa a semana

A partir de segunda-feira (17), o sol deve começar a aparecer entre as nuvens. O primeiro dia útil da semana tem previsão de céu parcialmente nublado a claro, com ventos moderados. Não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre 16ºC e 32ºC.

Já na terça-feira (18), o tempo continua quente, com temperatura máxima de 34ºC e mínima de 19ºC. O céu deve ficar de claro a parcialmente nublado, com ventos moderados. Não há previsão de chuva.



