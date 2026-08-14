Profissionais do Empoderadas protestam contra impasse no pagamento de saláriosDivulgação

Mais artigos de Thalita Queiroz
Thalita Queiroz
Rio - Profissionais ligados ao Programa Empoderadas realizaram, na tarde desta sexta-feira (14), um protesto na frente do Palácio Guanabara, na Zona Sul, para cobrar o pagamento de salários atrasados e pedir transparência sobre a suspensão dos repasses. Segundo os trabalhadores, há meses eles não recebem pelos serviços prestados, embora as atividades tenham continuado durante o período em que havia expectativa de formalização de um novo instrumento para garantir a continuidade do programa.
Em nota, o Governo do Rio afirmou que eventuais pagamentos às colaboradoras do Empoderadas só serão realizados "quando for apresentada à atual gestão uma prestação de contas individualizada, com as devidas comprovações dos valores aplicados, e um relatório com as entregas do programa". Segundo o Estado, antes de qualquer pagamento, o material será submetido aos órgãos de controle.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) chegou a manifestar interesse na continuidade do Empoderadas. No entanto, durante a tramitação, o programa, inicialmente vinculado à Casa Civil, passou para a Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas. Com a mudança, foi necessária uma nova tramitação e a revisão da documentação.

Apesar das adequações, a Uerj informou que a Resolução Conjunta necessária para formalizar a continuidade do projeto não foi assinada. Com isso, os recursos previstos para 2026 não foram liberados e a universidade suspendeu novas atividades do programa em 24 de julho.

Os profissionais também contestam o resultado da auditoria do Governo do Rio que apontou irregularidades na execução do projeto, envolvendo cerca de R$ 4,5 milhões. Nesta sexta-feira (14), 14 servidores ligados à iniciativa foram exonerados, entre eles Érica Paes, responsável pelo projeto.

Em nota, integrantes do Empoderadas afirmaram que o Plano de Trabalho de 2025 passou por diferentes instâncias técnicas, orçamentárias, administrativas e jurídicas, incluindo análises de servidores da Uerj e de órgãos públicos responsáveis pela tramitação.

O grupo defende ainda que a documentação produzida durante a execução das atividades seja considerada na apuração das irregularidades apontadas pela auditoria.

"Enquanto órgãos públicos discutem pareceres, auditorias e interpretações administrativas, há uma realidade que não cabe nos processos: mais de 200 profissionais estão há oito meses sem receber pelos serviços prestados. São mulheres que têm filhos, contas, aluguel e comida para colocar dentro de casa e que, mesmo sem salário, permaneceram acolhendo outras mulheres em situação de violência", afirmou o programa, por meio de nota.

Os profissionais afirmam ainda que produziram relatórios periódicos de execução das atividades realizadas nos polos. Segundo eles, os documentos registram atendimentos e acolhimentos, cursos, oficinas, ações desenvolvidas e o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho.

Auditoria

A auditoria realizada pelo Governo do Estado apontou irregularidades na execução do Programa Empoderadas. Os principais pontos identificadas foram: remuneração adicional sem base legal, desvio de finalidade via "taxa de fiscalização", e ausência de controle e apropriação de ativo digital. O diagnóstico aponta que 49 servidores da Uerj e da SEDSODH receberam remuneração adicional, mesmo já recebendo da estrutura estadual para desenvolver suas funções.
O relatório de auditoria analisou 18 processos de pagamento e revelou que recursos do Programa Empoderadas foram utilizados para custear despesas de seis estruturas administrativas gerais da Uerj, sem relação com o objeto do programa. O valor total desses pagamentos chegou a R$ 1.533.088,60, divididos da seguinte forma:· GT-eSocial: R$ 607.900,00, Apoio de Administração de Projetos: R$ 461.900,00, Projeto Residência Médica de Família: R$ 223.388,60, Comissão de Sistemas Acadêmicos: R$ 74.500,00, e Seminário de Saúde Mental do IMS/UERJ: R$ 137.400,00.
O cruzamento nominal dos 113 beneficiários com as folhas de pagamento oficiais identificou que 59 pessoas (52,2%) já eram servidores ativos e regularmente remunerados pela Uerj nos mesmos meses em que receberam os pagamentos questionados, totalizando R$ 911.445,44.
O Governo do Rio disse que vai enviar o resultado do trabalho para órgãos como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) para aprofundar as apurações nas suas respectivas áreas.
Empoderadas contesta pontos divulgados pela auditoria
Em relação à divergência no número de polos apontada pela auditoria, a equipe do Empoderadas esclarece que a diferença decorre da falta de atualização do site e não dos relatórios de execução do Programa.
"Durante as mudanças de Secretarias pelas quais o Programa passou, não houve a transferência do domínio e dos acessos necessários para sua gestão. A equipe do Empoderadas ainda busca recuperar esse acesso para atualizar as informações publicadas. Nos registros de desempenho digital consultados pela equipe, os indicadores são atribuídos expressamente ao perfil institucional @empoderadasrj. Diante do apontamento agora divulgado, o Programa solicita que seja esclarecido em qual documento, indicador e metodologia a auditoria identificou a devido à ligação", diz em nota.
O que diz a Uerj 
A Uerj aponta que as informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Casa Civil sobre auditoria realizada no Programa Empoderadas desconsideram o marco legal que regula a atuação de todo o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, que estabelece, entre outras diretrizes, as normas para a remuneração de servidores vinculados a projetos dessa natureza (vide lei estadual 9.809/2022).
"Ao contrário do que consta nas informações fornecidas sobre a auditoria, os recursos utilizados na estrutura da Universidade mantêm relação com a execução do projeto e correspondem a diferentes naturezas de despesas administrativas, incluindo a regularização previdenciária (E-Social) das pessoas vinculadas e a manutenção de sistemas acadêmicos. Ressalta-se que parte das ações do Empoderadas possui dimensão extensionista, o que também demanda a utilização da estrutura e dos sistemas institucionais da Universidade, entre outras aplicações diretamente relacionadas à execução do projeto", diz um trecho da nota.
Leia a nota na íntegra:
"A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aponta que as informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Casa Civil sobre auditoria realizada no Programa Empoderadas desconsideram o marco legal que regula a atuação de todo o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, que estabelece, entre outras diretrizes, as normas para a remuneração de servidores vinculados a projetos dessa natureza (vide lei estadual 9.809/2022).

A Uerj ressalta que todos os procedimentos administrativos e jurídicos necessários foram garantidos nos planos de trabalho do Programa Empoderadas, os quais foram aprovados pelas Procuradorias do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade. Também foi aprovada pela Subsecretaria de Governança e Gestão, com indicação de regularidade, a aplicação dos recursos do projeto, já durante o Governo interino do Desembargador Ricardo Couto de Castro (conforme documento em anexo emitido em 30/03/2026).

A execução dos projetos também vem sendo realizada de acordo com as orientações dos órgãos de controle, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), com a adoção de medidas voltadas ao aprimoramento dos processos de seleção, da divulgação das informações e da transparência na aplicação dos recursos públicos.

Ao contrário do que consta nas informações fornecidas sobre a auditoria, os recursos utilizados na estrutura da Universidade mantêm relação com a execução do projeto e correspondem a diferentes naturezas de despesas administrativas, incluindo a regularização previdenciária (E-Social) das pessoas vinculadas e a manutenção de sistemas acadêmicos. Ressalta-se que parte das ações do Empoderadas possui dimensão extensionista, o que também demanda a utilização da estrutura e dos sistemas institucionais da Universidade, entre outras aplicações diretamente relacionadas à execução do projeto.

A atual Reitoria da Uerj reitera que tem atuado no sentido de ampliar a transparência, o controle e a publicidade dos projetos desenvolvidos pela Universidade, em consonância com as determinações dos órgãos de controle e com a legislação vigente."
fotogaleria
Profissionais do Empoderadas protestam contra impasse no pagamento de salários
Profissionais do Empoderadas protestam contra impasse no pagamento de salários
Profissionais do Empoderadas protestam contra impasse no pagamento de salários
Profissionais do Empoderadas protestam contra impasse no pagamento de salários