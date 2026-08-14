A Polícia Civil investiga o caso de agressão contra Artur Garcia Botelho - Arquivo pessoal

A Polícia Civil investiga o caso de agressão contra Artur Garcia BotelhoArquivo pessoal

Publicado 14/08/2026 18:21

Rio - Um idoso de 64 anos acabou sendo agredido com socos e chutes na cabeça durante uma discussão com o ex-genro, na última quarta-feira (12), em frente a um restaurante na Estrada da Pedra, na altura do número 4.664, em Guaratiba , Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil investiga o caso.

Ao DIA, a vítima, Artur Garcia Botelho, contou que foi ao estabelecimento comercial de Douglas de Araújo Alves, ex-marido de uma das filhas, para tirar satisfação após descobrir que o homem teria dito a terceiros que o idoso devia dinheiro a pessoas em Santa Cruz, também na Zona Oeste.



"Eu descobri que ele estava me difamando e resolvi tirar satisfação sobre a história. Eu não fui procurando briga, tanto que compareci ao restaurante com a minha mulher e a minha filha caçula, de apenas três anos. Mas ele não gostou e começou a agir de forma agressiva", contou.



Ainda segundo Artur, o irmão de Douglas, identificado como Diego de Araújo Alves, também entrou na discussão. "Foi então que a discussão começou a ficar mais quente e um deles me peitou e iniciou as agressões. Eu caí no chão e as agressões continuaram. Teve um momento em que eu desmaiei e acordei todo ensanguentado", relatou Artur.



O idoso foi atingido com socos e pontapés na região da cabeça, além do braço e da perna esquerda. Artur procurou atendimento médico no Hospital Samaritano, onde levou dez pontos na cabeça. Ele recebeu alta em seguida e registrou um boletim de ocorrência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O denunciante já prestou depoimento na unidade policial. Os demais envolvidos ainda serão ouvidos.



"O que aconteceu foi uma covardia muito grande. Eu não fui na intenção de brigar, só queria questionar o motivo de ele estar me difamando", afirmou Artur.



Em nota, a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) informou que as investigações estão em andamento. "A vítima foi ouvida na unidade e outras diligências são realizadas para apurar os fatos", informou a distrital.

A reportagem tenta localizar as defesas dos citados na matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.