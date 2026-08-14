Caso segue em investigação pela Delegacia de HomicídiosReprodução/Polícia Civil
O caso veio à tona na noite de quarta-feira (12), quando o corpo de Edison foi localizado com diversas lesões provocadas por objeto contundente. A partir da comunicação do caso, equipes da DHC iniciaram uma série de diligências para identificar os responsáveis e reconstruir a dinâmica do homicídio.
De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de monitoramento da região foram fundamentais para o avanço das investigações. Os registros indicaram que a vítima havia sido retirada gravemente ferida de um imóvel localizado na Rua dos Inválidos e levada até o local onde foi encontrada.
Os suspeitos foram localizados no imóvel investigado e presos. Depois foram encaminhados à Delegacia de Homicídios da Capital. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis participantes.
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