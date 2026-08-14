Caso segue em investigação pela Delegacia de HomicídiosReprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
Rio - A Polícia Civil prendeu na noite desta quinta-feira (13), dois homens suspeitos de participação no homicídio de Edison Fonseca dos Santos Neto, encontrado morto na região da Lapa, no Centro. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Eles foram identificados por terem participado do transporte da vítima até um ponto de ônibus na Avenida Mem de Sá, onde o corpo foi abandonado.
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O caso veio à tona na noite de quarta-feira (12), quando o corpo de Edison foi localizado com diversas lesões provocadas por objeto contundente. A partir da comunicação do caso, equipes da DHC iniciaram uma série de diligências para identificar os responsáveis e reconstruir a dinâmica do homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de monitoramento da região foram fundamentais para o avanço das investigações. Os registros indicaram que a vítima havia sido retirada gravemente ferida de um imóvel localizado na Rua dos Inválidos e levada até o local onde foi encontrada.

Os suspeitos foram localizados no imóvel investigado e presos. Depois foram encaminhados à Delegacia de Homicídios da Capital. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis participantes.