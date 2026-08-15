Homem foi levado para a 50ª DP (Itaguaí) - Reprodução

Homem foi levado para a 50ª DP (Itaguaí)Reprodução

Publicado 15/08/2026 19:10

Rio - Um motorista foi preso, na madrugada deste sábado (15), após dirigir alcoolizado, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria de Estado de Governo, além de se negar a fazer o teste do bafômetro, ele resistiu à abordagem e desobedeceu agentes da Operação Lei Seca

A fiscalização aconteceu por volta de 1h45, na Estrada Deputado Otávio Cabral. A equipe conduziu o homem à 50ª DP (Itaguaí), onde os relatos de agentes e de testemunhas foram colhidos. Diante do caso, os policiais o autuaram pelos crimes de resistência e desobediência.

O motorista ficou preso pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de dirigir sob efeito de álcool com alteração da capacidade psicomotora.

O condutor já havia sido abordado outras três vezes pela Operação Lei Seca. A mais recente foi em junho, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, quando também não fez o teste do bafômetro.

O carro foi liberado para outro motorista habilitado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.