Operação Lei Seca registrou mais de 1 milhão de infrações em 18 anos no Rio - Divulgação

Operação Lei Seca registrou mais de 1 milhão de infrações em 18 anos no RioDivulgação

Publicado 19/06/2026 11:10

Rio - A promulgação da Lei Federal nº 11.705, conhecida nacionalmente como Lei Seca, completa 18 anos no Rio, nesta sexta-feira (19). A operação, que recebeu ampliação de agentes em celebração ao marco, se tornou uma das principais políticas de segurança viária do país.

fotogaleria



Desde o início das ações de fiscalização, em 2009, até o dia 9 deste mês, o programa realizou 43.857 operações, abordou 4.967.398 condutores, registrou 1.191.003 infrações e identificou 371.893 casos de alcoolemia, que é a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea.



Na área de educação para o trânsito, desenvolvida desde 2011, foram promovidas 8.674 ações, alcançando 884.941 pessoas. Além disso, realizaram 4.853 palestras, que impactaram diretamente 230.165 participantes em escolas, empresas, instituições e espaços públicos.



Ampliação de equipes Desde o início das ações de fiscalização, em 2009, até o dia 9 deste mês, o programa realizou 43.857 operações, abordou 4.967.398 condutores, registrou 1.191.003 infrações e identificou 371.893 casos de alcoolemia, que é a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea.Na área de educação para o trânsito, desenvolvida desde 2011, foram promovidas 8.674 ações, alcançando 884.941 pessoas. Além disso, realizaram 4.853 palestras, que impactaram diretamente 230.165 participantes em escolas, empresas, instituições e espaços públicos.

Para comemorar a trajetória do programa, o Governo do Estado do Rio ampliou as equipes da Operação Lei Seca. O reforço marca uma etapa inédita com 27 novos policiais, permitindo a criação de seis novas equipes de fiscalização e ampliando a presença da operação em todo o território fluminense.

O primeiro dia de atuação das novas equipes, marcado por uma grande ação integrada de fiscalização e educação para o trânsito, ocorreu nesta quarta (18).



Com a chegada dos agentes, a operação vai realizar até 14 ações de fiscalização simultâneas em dias de maior incidência de alcoolemia, como finais de semana e feriados, garantindo uma cobertura ainda maior em pontos estratégicos e de grande circulação de motoristas em todas as regiões do estado.



A megaoperação contará com a participação de três equipes de fiscalização e três equipes de educação atuando em uma ação conjunta de fiscalização e conscientização, reforçando o caráter preventivo da Operação Lei Seca. As demais equipes serão distribuídas em outros pontos estratégicos do Rio, ampliando o alcance do programa em diferentes regiões do estado.



Além da fiscalização dos condutores, equipes de educação formadas por agentes PCDs vítimas de acidentes de trânsito promoverão atividades de conscientização sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. Por meio de relatos reais e experiências de vida, esses profissionais ajudam a sensibilizar motoristas e passageiros sobre a importância de escolhas responsáveis para a preservação de vidas.