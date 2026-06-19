Operação Lei Seca registrou mais de 1 milhão de infrações em 18 anos no RioDivulgação
Desde o início das ações de fiscalização, em 2009, até o dia 9 deste mês, o programa realizou 43.857 operações, abordou 4.967.398 condutores, registrou 1.191.003 infrações e identificou 371.893 casos de alcoolemia, que é a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea.
Na área de educação para o trânsito, desenvolvida desde 2011, foram promovidas 8.674 ações, alcançando 884.941 pessoas. Além disso, realizaram 4.853 palestras, que impactaram diretamente 230.165 participantes em escolas, empresas, instituições e espaços públicos.
Ampliação de equipes
Com a chegada dos agentes, a operação vai realizar até 14 ações de fiscalização simultâneas em dias de maior incidência de alcoolemia, como finais de semana e feriados, garantindo uma cobertura ainda maior em pontos estratégicos e de grande circulação de motoristas em todas as regiões do estado.
Além da fiscalização dos condutores, equipes de educação formadas por agentes PCDs vítimas de acidentes de trânsito promoverão atividades de conscientização sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. Por meio de relatos reais e experiências de vida, esses profissionais ajudam a sensibilizar motoristas e passageiros sobre a importância de escolhas responsáveis para a preservação de vidas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.