Edesio Antonio Junior foi preso por agentes da Draco-IE - Reprodução / Redes Sociais

Edesio Antonio Junior foi preso por agentes da Draco-IEReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/08/2026 13:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (14), um homem apontado como integrante de uma milícia que atua em Campo Grande, na Zona Oeste . De acordo com as investigações, Edesio Antonio de Sousa Junior extorque moradores e comerciantes da região.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE). Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola, carregadores, munições e um celular. A corporação informou que Edesio ainda estava com um veículo roubado, que tinha sinais de adulteração.

Segundo a especializada, além de extorquir moradores e comerciantes, o homem também participava de invasões a terrenos e expulsões de famílias de suas casas. Para a Draco-IE, tais ações buscam ampliar o domínio territorial e patrimonial da milícia.

As investigações seguem em andamento para identificar integrantes do grupo paramilitar, novas vítimas e eventuais imóveis apropriados.

A reportagem ainda não localizou a defesa de Edesio. O espaço está aberto para manifestação.