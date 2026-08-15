Edesio Antonio Junior foi preso por agentes da Draco-IEReprodução / Redes Sociais
Polícia prende suspeito de extorquir comerciantes em Campo Grande
Edesio Antonio de Sousa Junior é apontado como integrante de uma milícia da Zona Oeste; homem também teria expulsado moradores de suas casas
Plataforma integra dados sobre violência contra mulheres e meninas
Iniciativa do Governo do Estado do Rio visa contribuir no combate ao feminicídio
Aberta a temporada de caça ao voto
As campanhas eleitorais, que deveriam propor alternativas e discutir o futuro, acabaram se reduzindo, no Brasil, a um acerto de contas com o passado
Motorista é preso após dirigir alcoolizado em Itaguaí
Homem foi abordados por agentes que realizavam a Operação Lei Seca na Estrada Deputado Otávio Cabral; ele resistiu à abordagem
TJRJ anula quebra de sigilo de celular encontrado em cela de Jairinho
Aparelho foi encontrado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no início do mês de julho
Três dias após ser baleada, fonoaudióloga segue em estado grave
Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, foi atingida por uma bala perdida dentro de um ônibus da linha 629 (Irajá x Saens Peña)
Terceiro dia da FLIN é marcado por lançamentos e sessões de autógrafos
Evento gratuito teve grande presença de público e contou com diversas atrações, incluindo atividades para crianças, neste sábado (15)
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