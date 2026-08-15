Homem é baleado e fuzil, rádio e celular são apreendidos durante confronto no Jardim Catarina - Divulgação PMRJ

Homem é baleado e fuzil, rádio e celular são apreendidos durante confronto no Jardim CatarinaDivulgação PMRJ

Publicado 15/08/2026 10:08

Rio - Um homem foi baleado após um confronto com policiais na noite desta sexta-feira (15) , no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O suspeito, identificado como Thiago Ferreira Nascimento, de 27 anos, acabou atingido na perna esquerda e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por cirurgia. O estado de saúde é estável e não há risco de morte.

LEIA MAIS: Bope prende cinco homens na Zona Oeste



Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (Alcântara) realizavam um patrulhamento nas imediações da Avenida Dr. Albino Imparato após receberem informações sobre a presença de criminosos armados na região.



Durante a ação, os suspeitos atiraram contra os policiais, gerando o confronto. Um dos envolvidos foi atingido e localizado com um fuzil AR-10 (calibre 7,62), um rádio transmissor e um Iphone 17.



A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara). Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (Alcântara) realizavam um patrulhamento nas imediações da Avenida Dr. Albino Imparato após receberem informações sobre a presença de criminosos armados na região.Durante a ação, os suspeitos atiraram contra os policiais, gerando o confronto. Um dos envolvidos foi atingido e localizado com um fuzil AR-10 (calibre 7,62), um rádio transmissor e um Iphone 17.A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara).

Domínio do Comando Vermelho



O Jardim Catarina, localizado em São Gonçalo, é dominado pela facção Comando Vermelho. O bairro é apontado como a maior comunidade plana da América Latina e serve como base central de operações do tráfico local.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci