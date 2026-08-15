Material apreendido foi encaminhado para delegacia de Alcântara - Reprodução / X

Material apreendido foi encaminhado para delegacia de AlcântaraReprodução / X

Publicado 15/08/2026 07:34

Rio - Três homens foram detidos com mais de 150 cartões de crédito de diferentes bandeiras, na madrugada deste sábado (15), na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul. A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar

Agentes do Batalhão de Rondas Especializadas e Controle de Multidão também apreenderam duas máquinas de cartão e outros materiais, incluindo celulares. As equipes conduziram os suspeitos para a 12ª DP (Copacabana).

De acordo com a Polícia Civil, o trio foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. O caso será encaminhado à Justiça.