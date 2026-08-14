Condomínio cercado com as pixações feitas por criminososReprodução
Segundo as primeiras informações, os tiros foram ouvidos por volta da meia-noite. Marcas de disparos ficaram espalhadas pela portaria, pelo portão de acesso e pelo sistema de monitoramento por câmeras. Apesar do ataque, não houve registro de feridos.
Além dos danos materiais, os responsáveis deixaram inscrições nos muros do condomínio. As pichações continham a sigla "CV", com referência ao Comando Vermelho e mensagens com ameaças direcionadas à Polícia Militar, a milícia e a uma pessoa identificada apenas como "Ornelas". Próximo ao local existem comunidades dominadas pela facção.
Equipes do 35º BPM (Itaboraí) realizaram buscas e levantamentos de inteligência na região. Segundo a PM, o batalhão está operando na região, com equipes realizando ações de varredura e colhendo dados de Inteligência. O 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável pela gestão dos batalhões da região, também apoia as ações.
O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), responsável pela investigação. Os agentes devem identificar os autores, esclarecer a motivação da invasão e analisar os vestígios encontrados na cena.
Até o momento, ninguém foi preso.
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