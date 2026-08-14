Sistema de estacionamento rotativo "Área Azul Digital" no Rio - Érica Martin / Arquivo O DIA

Sistema de estacionamento rotativo "Área Azul Digital" no Rio Érica Martin / Arquivo O DIA

Publicado 14/08/2026 19:17 | Atualizado 14/08/2026 19:20



Rio - A Justiça derrubou, nesta sexta-feira (14), a liminar que havia suspendido a criação do sistema Rio Rotativo Digital . A decisão partiu da desembargadora Claudia Nascimento Vieira, da 10ª Câmara de Direito Público, que analisou um recurso apresentado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Com a decisão, os efeitos da liminar concedida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital ficam suspensos. Na prática, a Prefeitura pode manter as medidas de implantação do sistema enquanto a discussão judicial continua.