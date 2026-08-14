Niterói é uma cidade da região metropolitana - Alex Ramos/Ascom

Niterói é uma cidade da região metropolitanaAlex Ramos/Ascom

Publicado 14/08/2026 18:45 | Atualizado 14/08/2026 18:46

Prefeitura de Niterói desmente alerta de ciclone Reprodução/Redes sociais

“É importante destacar que não há previsão de ciclone para Niterói. A Prefeitura e a Defesa Civil de Niterói emitiram um alerta de ressaca. Na verdade, um alerta emitido pela Marinha do Brasil, e a gente repassa esse alerta, com as informações de segurança”, afirmou o secretário de Defesa Civil de Niterói, tenente-coronel Walace Medeiros.O prefeito Rodrigo Neves também se manifestou nas redes sociais e classificou o aviso enviado pela plataforma como um erro. Segundo ele, o alerta oficial para a cidade é relacionado à ressaca.“A plataforma Google cometeu um grave erro de disparar um alerta de ciclone em Niterói para esse final de semana. Na verdade, a Marinha e a Defesa Civil de Niterói emitiram um aviso de uma ressaca, a partir de sexta-feira à noite até domingo”, declarou.De acordo com a atualização divulgada pela Defesa Civil de Niterói nesta sexta, o município deve registrar chuva fraca, ocasionalmente moderada, ao longo do dia, acompanhada de ventos fracos a moderados.No sábado (15), a previsão indica chuva fraca a moderada, principalmente durante a manhã e a tarde. Os ventos podem variar de moderados a fortes.Já no domingo (16), a previsão aponta ventos fracos a moderados e não há expectativa de chuva.A Defesa Civil reforçou que a população deve acompanhar os canais oficiais de informação e seguir as orientações de segurança durante o período de ressaca. Em caso de emergência, os telefones 199 e (21) 2620-0199 estão disponíveis.