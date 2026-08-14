Niterói: o rapper niteroiense Gustavo Black Alien teve sua primeira música gravada na coletânea Grooves From Rio - Leo Costa/Divulgação Estudio Groove

Niterói: o rapper niteroiense Gustavo Black Alien teve sua primeira música gravada na coletânea Grooves From RioLeo Costa/Divulgação Estudio Groove

Publicado 14/08/2026 11:29 | Atualizado 14/08/2026 11:30





A celebração ganha um sabor especial para o público do Leste Fluminense. A exposição comemora também os 30 anos da coletânea Grooves From Rio — que chega pela primeira vez às plataformas digitais no mesmo dia 15 de agosto. Lançado em julho de 1996 pelo selo do estúdio, o disco é historicamente reconhecido por ter projetado nacionalmente o talento do rapper e compositor



Conexão Niterói e o celeiro da música alternativa

Niterói — Três décadas antes das plataformas de streaming revolucionarem o mercado musical, a efervescência da cena alternativa tinha endereço certo em um casarão no Rio Comprido. Lugar de encontro, ensaios e produção independente, o lendário Estúdio Groove completa 35 anos de fundação e ganha uma exposição comemorativa que abre no dia 15 de agosto, no Centro Cultural Patas Café, na Tijuca.A celebração ganha um sabor especial para o público do Leste Fluminense. A exposição comemora também os 30 anos da coletânea Grooves From Rio — que chega pela primeira vez às plataformas digitais no mesmo dia 15 de agosto. Lançado em julho de 1996 pelo selo do estúdio, o disco é historicamente reconhecido por ter projetado nacionalmente o talento do rapper e compositor Black Alien , orgulho da cidade de Niterói, que ali dava passos decisivos na consolidação do seu estilo único no hip hop e na música urbana brasileira. Outros artistas como Gilber T (Tornado) e Squaws -- que integrava a cena da Hemp Family -- também gravaram suas músicas na coletânea do Estúdio Groove, pilotado pelo Ronaldo Pereira.

Idealizado pelo músico e produtor Ronaldo Pereira (o Ronaldo Groove) no início dos anos 1990, o espaço começou como estúdio de ensaio e logo se transformou em produtora e selo musical. O local funcionou como ponte e ponto de convergência para centenas de artistas e recebendo mais de 300 bandas nas suas salas. Entre os nomes que movimentaram aquele ambiente de criação e experimentação estão Planet Hemp, O Rappa, Chico Science & Nação Zumbi, Raimundos, Plebe Rude e Finis Africae.



Além de marcar a revelação de Black Alien, a coletânea Grooves From Rio registrou a diversidade sonora da época, lançando a tendência do acid jazz feito pelo grupo Falso Inglês, o soul de Cesar Ninne e o funk psicodélico do projeto Papparazzi.



Acervo histórico, discotecagem e show acústico



A mostra reúne um rico acervo de memórias: fotografias, cartazes, fanzines, fitas demo, capas de CDs e peças gráficas. Parte marcante dessa identidade visual vem das ilustrações do quadrinista Marco Donida (integrante original das bandas Matanza e Acabou La Tequila), responsável por traduzir a estética gráfica da geração.



A programação de abertura, no sábado (15 de agosto), integra a 5ª edição do projeto Feijoada Não é Só Comida (com feijoada vegana). A trilha sonora do dia fica a cargo do DJ Invisível, com um set especial composto por raridades e demos dos anos 90 do estúdio, e se encerra com show acústico do cantor e guitarrista Cesar Ninne.



SERVIÇO



Exposição: 35 Anos do Estúdio Groove

Abertura: Sábado, 15 de agosto de 2026 (visitação até 29 de agosto)

Horários no dia 15/08:



13h: Feijoada Não é Só Comida (Feijoada Vegana)

15h: Discotecagem com DJ Invisível (Set Anos 90)

20h: Show com Cesar Ninne (Voz e Violão)



Local: Centro Cultural Patas Café

Endereço: Rua Almirante Cochrane, 39 – Tijuca (Próximo ao metrô São Francisco Xavier)

Entrada: Franca

Contato: carlasenaleite@gmail.com