Niterói: o rapper niteroiense Gustavo Black Alien teve sua primeira música gravada na coletânea Grooves From RioLeo Costa/Divulgação Estudio Groove
A celebração ganha um sabor especial para o público do Leste Fluminense. A exposição comemora também os 30 anos da coletânea Grooves From Rio — que chega pela primeira vez às plataformas digitais no mesmo dia 15 de agosto. Lançado em julho de 1996 pelo selo do estúdio, o disco é historicamente reconhecido por ter projetado nacionalmente o talento do rapper e compositor Black Alien, orgulho da cidade de Niterói, que ali dava passos decisivos na consolidação do seu estilo único no hip hop e na música urbana brasileira. Outros artistas como Gilber T (Tornado) e Squaws -- que integrava a cena da Hemp Family -- também gravaram suas músicas na coletânea do Estúdio Groove, pilotado pelo Ronaldo Pereira.
Conexão Niterói e o celeiro da música alternativa
Além de marcar a revelação de Black Alien, a coletânea Grooves From Rio registrou a diversidade sonora da época, lançando a tendência do acid jazz feito pelo grupo Falso Inglês, o soul de Cesar Ninne e o funk psicodélico do projeto Papparazzi.
Acervo histórico, discotecagem e show acústico
A programação de abertura, no sábado (15 de agosto), integra a 5ª edição do projeto Feijoada Não é Só Comida (com feijoada vegana). A trilha sonora do dia fica a cargo do DJ Invisível, com um set especial composto por raridades e demos dos anos 90 do estúdio, e se encerra com show acústico do cantor e guitarrista Cesar Ninne.
SERVIÇO
Abertura: Sábado, 15 de agosto de 2026 (visitação até 29 de agosto)
Horários no dia 15/08:
13h: Feijoada Não é Só Comida (Feijoada Vegana)
15h: Discotecagem com DJ Invisível (Set Anos 90)
20h: Show com Cesar Ninne (Voz e Violão)
Local: Centro Cultural Patas Café
Endereço: Rua Almirante Cochrane, 39 – Tijuca (Próximo ao metrô São Francisco Xavier)
Entrada: Franca
Contato: carlasenaleite@gmail.com
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