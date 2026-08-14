Niterói: operação foi realizada pelo 12º BPM (Niterói) nas comunidades Coronel e Brasília - Reprodução/Internet

Niterói: operação foi realizada pelo 12º BPM (Niterói) nas comunidades Coronel e BrasíliaReprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 10:49





Em Niterói, a operação foi realizada pelo 12º BPM (Niterói) nas comunidades Coronel e Brasília. Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), setores de inteligência identificaram a presença de homens armados em uma área de mata. Durante a incursão, os agentes afirmam ter sido recebidos a tiros.



Após o confronto e a estabilização da área, os policiais fizeram buscas no terreno e localizaram um fuzil calibre 5.56, sem numeração, além de 355 unidades de drogas. O material apreendido incluía 245 pinos de cocaína, 80 tiras de maconha e outras 30 unidades de entorpecentes.



De acordo com a PM, os homens que estavam na região conseguiram fugir pela área de mata. Não houve registro de prisões ou feridos nessa frente da operação. O armamento e as drogas foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada.



São Gonçalo também teve atuação da Polícia Militar

Niterói - Uma operação da Polícia Militar contra a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) mobilizou agentes em diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (13), incluindo Niterói e São Gonçalo. Na Região Metropolitana, policiais realizaram ações em comunidades, combateram pontos de atuação do tráfico, apreenderam drogas e armas e atuaram na recuperação de veículos.Em Niterói, a operação foi realizada pelo 12º BPM (Niterói) nas comunidades Coronel e Brasília. Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), setores de inteligência identificaram a presença de homens armados em uma área de mata. Durante a incursão, os agentes afirmam ter sido recebidos a tiros.Após o confronto e a estabilização da área, os policiais fizeram buscas no terreno e localizaram um fuzil calibre 5.56, sem numeração, além de 355 unidades de drogas. O material apreendido incluía 245 pinos de cocaína, 80 tiras de maconha e outras 30 unidades de entorpecentes.De acordo com a PM, os homens que estavam na região conseguiram fugir pela área de mata. Não houve registro de prisões ou feridos nessa frente da operação. O armamento e as drogas foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada.

Em São Gonçalo, uma das ocorrências registradas durante a mobilização aconteceu em Tribobó. Segundo o balanço da Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) recuperaram uma motocicleta durante uma ação. A atuação em São Gonçalo integrou a mobilização realizada simultaneamente em diferentes municípios da Região Metropolitana, que teve como objetivo combater a atuação de organizações criminosas e impedir avanços territoriais do Comando Vermelho.



A mobilização da Polícia Militar ocorreu em diversas regiões do Rio de Janeiro e teve como objetivos combater a expansão territorial do Comando Vermelho, cumprir mandados, apreender armas e drogas, recuperar veículos roubados e retirar barricadas que dificultavam a circulação de moradores e policiais.

O balanço estadual registrou quatro mortes durante ações policiais na Cidade de Deus, Realengo e Guadalupe. Segundo a PM, houve confrontos e apreensão de armas, granadas, drogas e rádios de comunicação. Os casos foram encaminhados para investigação. Além das ações em Niterói e São Gonçalo, policiais realizaram operações no Rio, Itaboraí, Rio Bonito e municípios da Região dos Lagos. Foram apreendidas drogas, fuzis, pistolas, granadas, munições e equipamentos usados por criminosos. Cerca de 10 toneladas de materiais utilizados em barricadas também foram removidas.



Balanço da operação



Ao todo, a PM contabilizou 14 presos, quatro mortos, dois fuzis, duas pistolas, seis granadas, 24 rádios de comunicação, pelo menos 30 quilos de drogas e cerca de 10 toneladas de barricadas removidas. Em Niterói, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 e 355 unidades de drogas; em São Gonçalo, uma motocicleta foi recuperada.