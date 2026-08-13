Niterói: plataforma permite que os moradores tenham acesso a serviços de maneira mais rápida, como o recebimento de correspondências e encomendas recebidas - Divulgação/Ascom

Niterói: plataforma permite que os moradores tenham acesso a serviços de maneira mais rápida, como o recebimento de correspondências e encomendas recebidasDivulgação/Ascom

Publicado 13/08/2026 22:21

Niterói - A Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas), em parceria com a Associação de Moradores do Morro da Penha e Portugal Pequeno, celebrou, nesta quarta-feira (12), um ano do Comunidade App durante evento realizado na sede da Associação, no Morro da Penha. O aplicativo, impulsionado pelo programa Acelera, da Prefeitura de Niterói, completou um ano e vem fortalecendo o uso da tecnologia como ferramenta de participação social, gestão comunitária e acesso a serviços em Niterói.

Desenvolvido a partir de uma demanda identificada no território, o Comunidade App é um dispositivo que aproxima moradores, organizações comunitárias e poder público, além de criar novas possibilidades para o desenvolvimento das comunidades. Ao longo dos 12 meses, o Comunidade App já reúne mais de 1,6 mil moradores cadastrados. Já foram registradas mais de 1,2 mil correspondências recebidas, 2 mil comprovantes de residência emitidos e mais de 300 reservas de espaços comunitários.

Para o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro, a iniciativa representa uma oportunidade de fortalecer ações que já são desenvolvidas pelas comunidades e de ampliar sua conexão com as políticas públicas municipais.

“A parceria com o Comunidade App é importante porque nos permite fortalecer ações que já existem nas comunidades e criar novos caminhos para que elas cheguem a mais moradores. A tecnologia passa a ser uma aliada da participação social, aproximando as pessoas dos serviços, das oportunidades e das próprias organizações comunitárias”, destacou o secretário.

Para Octávio Ribeiro, o Comunidade App tem uma característica muito importante. "Ele nasce de uma necessidade real da comunidade e, ao mesmo tempo, cria possibilidades para que o poder público conheça melhor os territórios. Essa integração é fundamental para construirmos políticas públicas cada vez mais conectadas às necessidades da população”, acrescentou.

A plataforma permite que os moradores tenham acesso a serviços de maneira mais rápida, como o recebimento de correspondências e encomendas recebidas, além de coletar e oferecer informações, acompanhar demandas e conhecer melhor as características do território.

Para o presidente da Associação de Moradores do Morro da Penha e Portugal Pequeno e idealizador do Comunidade App, Adriano Felício, os resultados alcançados representam apenas o início de uma nova etapa.

“O primeiro ano mostra que o Comunidade App pode ir muito além de uma ferramenta de serviços. Agora queremos ampliar o aplicativo para outras comunidades de Niterói e implementar novas funcionalidades, como o cadastro de perfil profissional, a venda de produtos para além da comunidade e o incentivo ao turismo comunitário. A ideia é fazer com que a tecnologia ajude a revelar e fortalecer todo o potencial existente nos territórios”, disse Adriano Felício.

Além dos serviços de gestão comunitária, o aplicativo vem sendo utilizado para ampliar o acesso a oportunidades de formação e geração de renda. Por meio de uma parceria com a Casa Smart e a Firjan/SENAI, durante esse um ano foram disponibilizados mais de 30 cursos, com mais de 500 matrículas realizadas.

A plataforma também atua no incentivo ao empreendedorismo local. Mais de 20 empreendedores utilizam o aplicativo para divulgar produtos e serviços, com mais de 200 conteúdos já produzidos para exposição e comercialização de iniciativas da comunidade.

Outro recurso estratégico é a utilização da plataforma para levantamento de informações sobre o território. Em um ano, foram realizados 25 questionários, que possibilitaram a geração de mais de 60 gráficos de acompanhamento e análise da comunidade. Os dados permitem identificar características do território e orientar novas ações, como a identificação de uma concentração significativa de moradores na faixa etária entre 20 e 24 anos.

A partir dos resultados alcançados no primeiro ano, a parceria entre a Secretaria de Participação Social e o Comunidade App entra em uma nova etapa, com perspectiva de ampliar o acesso à plataforma para outras comunidades de Niterói.

A proposta está alinhada à atuação da Sempas no fortalecimento da participação social e das organizações comunitárias, utilizando ferramentas digitais para facilitar o acesso a serviços, estimular a circulação de informações e ampliar a capacidade das comunidades de produzir e utilizar dados sobre seus próprios territórios.

O evento de um ano do aplicativo contou com a presença de Antônio Maia, sócio responsável pelo desenvolvimento da plataforma; Ana Cristina, representando a Secretaria Municipal da Mulher; e Fabrício Fernandes, subsecretário executivo da Prefeitura de Niterói, além de moradores, lideranças comunitárias e representantes de instituições parceiras.

A experiência do Morro da Penha e Portugal Pequeno reforça a importância da inovação e da participação social na construção de soluções para os territórios e abre caminho para que o Comunidade App amplie sua atuação e contribua para uma rede comunitária cada vez mais conectada em Niterói.