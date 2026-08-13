Niterói: Durante a reunião, também foi assinada uma carta de intenção para que a rede Mercociudades passe a integrar a Aliança Global pelos Cuidados - Divulgação/Ascom

Niterói: Durante a reunião, também foi assinada uma carta de intenção para que a rede Mercociudades passe a integrar a Aliança Global pelos CuidadosDivulgação/Ascom

Publicado 13/08/2026 22:07

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da rede Mercociudades , Rodrigo Neves, apresentou, nesta quinta-feira (13), em Quilmes, na Argentina, um balanço da presidência da rede desde que assumiu o cargo, em dezembro de 2025. Ao longo de 2026, a atuação foi marcada pelo fortalecimento da cooperação entre governos locais, pela ampliação da presença internacional da rede e pela criação de novas oportunidades de financiamento, intercâmbio e desenvolvimento de projetos.

“Assumimos a presidência com a convicção de que as cidades latino-americanas precisam ocupar um espaço cada vez mais relevante na construção de respostas aos grandes desafios do nosso tempo. Ao longo deste período, trabalhamos para transformar compromissos em agendas concretas, projetos, intercâmbios e novas oportunidades para nossas cidades, fortalecendo uma rede baseada na cooperação, no diálogo e na solidariedade”, destacou Rodrigo Neves.

Desde dezembro, a rede ampliou sua atuação em fóruns internacionais e fortaleceu a participação dos governos locais latino-americanos nos debates sobre temas como segurança, inclusão, sustentabilidade, financiamento, habitação, mobilidade, saúde e resiliência. A rede esteve presente em encontros como o Fórum Econômico Internacional da CAF, o Fórum de Governos Locais e Regionais União Europeia–América Latina e Caribe realizado na Colômbia e no Fórum Urbano Mundial, da ONU-Habitat, em Baku (Azerbaijão).

A prefeita de Quilmes, Eva Mieri, destacou a condução ativa de Neves à frente da presidência do Mercocidades e ressaltou os desafios das cidades.

“Quero destacar a grande liderança que Rodrigo Neves vem exercendo dentro da rede, com um compromisso que valorizamos profundamente, e agradecer também aos prefeitos e às autoridades dos governos locais que nos acompanham. Os desafios que as cidades enfrentam são enormes. O impacto da crise climática, a falta de autonomia financeira e o avanço de discursos de ódio e autoritários, que colocam em xeque o desenvolvimento e a convivência pacífica”, afirmou.

A aproximação entre cooperação internacional e projetos concretos das cidades também teve destaque na reunião. Em março, Niterói sediou o encontro regional CAF–Mercociudades, que reuniu 15 cidades do Brasil, Argentina, Panamá e Uruguai para apresentar projetos financiáveis nas áreas de gestão de riscos, mobilidade, segurança e resiliência urbana.

“Essa presença internacional é estratégica para garantir que as prioridades de nossas cidades — segurança, inclusão, sustentabilidade, financiamento, cuidados, habitação, mobilidade, saúde e resiliência — estejam presentes nas decisões e nos debates internacionais”, detalhou Rodrigo Neves.

O presidente da rede ressaltou o crescimento da Mercociudades. Desde dezembro, foram feitas 14 novas adesões e aproximadamente 20 solicitações de ingresso. A estrutura de governança passou a reunir 77 cidades de 12 países, além da entrada de 15 novos governos locais e uma província associada.

Para os próximos meses, estão previstas novas ações de capacitação e cooperação, entre elas a 20ª Capacitação em Formulação de Projetos Regionais, em San José, no Uruguai, e a 9ª Escola de Resiliência, em Juiz de Fora. A agenda inclui ainda iniciativas relacionadas à segurança pública e à cultura de paz, em parceria com a Peace in Our Cities.

A Presidência de Mercociudades será sucedida por Canelones, no Uruguai, que sediará a XXXI Cúpula da rede entre os dias 1º e 3 de dezembro de 2026. Niterói continuará apoiando a transição e a continuidade das agendas construídas ao longo do período.

Durante o encontro, Rodrigo Neves também convidou as cidades e instituições participantes para a 27ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP), que será realizada em Niterói, em maio de 2027, simultaneamente à Reunião do Bureau Executivo da CGLU - Associação Mundial de Cidades.

“Queremos que Niterói seja, mais uma vez, um espaço de encontro da América Latina e do mundo. A democracia também se constrói nas cidades, nos bairros, nos territórios e na relação cotidiana entre os governos e a cidadania. Queremos chegar a maio de 2027 levando não apenas experiências bem-sucedidas, mas também novos compromissos, alianças e soluções para os desafios que nossas cidades e cidadãos enfrentam”, reforçou o prefeito.

Criada há 30 anos, a rede Mercociudades reúne governos locais da América Latina e tem como objetivo fortalecer a integração regional a partir das cidades. Durante a Presidência de Niterói, a rede reforçou sua atuação como espaço de cooperação, intercâmbio e articulação internacional entre governos locais.

Carta de cooperação

Durante a reunião, também foi assinada uma carta de intenção para que a rede Mercociudades passe a integrar a Aliança Global pelos Cuidados. A aliança foi criada em 2021 e é formada agora por 18 países. A ideia é que o organismo sirva para intercâmbio e debates de boas práticas entre governos, sociedade civil, e organizações filantrópicas.

O documento destaca que, ao longo de seus 30 anos de trajetória, a Mercociudades se consolidou como uma rede comprometida com a integração regional e com a promoção de condições que garantam uma vida digna para todas as pessoas. A atuação da rede é baseada no respeito e na defesa dos direitos humanos e na construção de cidades mais inclusivas, sustentáveis, seguras e resilientes.

Esse compromisso se traduz em projetos, programas e ações voltados ao fortalecimento da inclusão social, cultural e econômica e à promoção da justiça ambiental nas comunidades. Entre as principais iniciativas está o “Compromisso das Cidades pelos Cuidados”, que busca ampliar e consolidar políticas públicas de cuidados nos governos locais de toda a América Latina.

Com a adesão à Aliança, a rede Mercociudades pretende compartilhar com a comunidade internacional as experiências e boas práticas desenvolvidas pelos governos locais que integram a rede e, ao mesmo tempo, ampliar o intercâmbio de conhecimentos e experiências com outros países e organizações.

O prefeito Rodrigo Neves foi acompanhado pelo secretário Executivo da Prefeitura e secretário-geral do Mercociudades, Felipe Peixoto, e pelo assessor de relações internacionais, Pedro Spadale. E retorna a Niterói ainda hoje para solenidade de abertura da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN).